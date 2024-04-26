أزمة بالأفق.. هروب مرتقب لـ100 مليار جنيه إسترليني من بورصة لندن

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اندلعت المخاوف في لندن من الانزلاق إلى أزمة مالية عميقة، وذلك بعد الكشف عن موجة هروب مقبلة من بورصة لندن قد تؤدي إلى إحداث هزة في السوق.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "إيفننج ستاندرد" الصادرة في لندن، واطلعت عليها "العربية نت"، فثمة شركات تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار جنيه إسترليني (125 مليار دولار أميركي) في طريقها للخروج من بورصة لندن حتى الآن هذا العام، إما عن طريق شرائها أو عن طريق نقل المقر الرئيسي لأسهمها إلى الخارج، فيما يخشى الخبراء من أن هناك المزيد في المستقبل.

صفقة محتملة لإنشاء أكبر شركة لإنتاج النحاس في العالم

ويُظهر البحث الذي أجرته صحيفة "إيفننج ستاندرد" وبنك (Peel Hunt) الاستثماري أن شركات تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار جنيه إسترليني قد وافقت بالفعل على بيعها في عام 2024، لشركات مدرجة أخرى أو أسهم خاصة.

ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع قيمة إجمالية قدرها 38 مليار جنيه إسترليني للشركات التي تنقل قوائمها الرئيسية إلى الخارج.

ورفضت شركة "أنجلو أميركان" أكبر عرض استحواذ حتى الآن، قائلة إن العرض الذي قدمته (BHP) بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني "يقلل من قيمة الشركة وكان انتهازياً".

وبإضافة الرقم الرئيسي الحالي من تلك الصفقة، يصل إجمالي رأس المال السوقي المتضمن في عملية النزوح إلى 95 مليار جنيه إسترليني.

وقال تشارلز هول، رئيس الأبحاث في بيل هانت: "هناك 21 شركة في عملية تقديم العطاءات، 12 منها في مؤشر فوتسي 350".

وحذر قائلاً: "نحن نقوم بسرعة بتصدير بعض أفضل شركاتنا نمواً، مع انتقال شركة Darktrace إلى الأسهم الخاصة الأميركية. إنه يوضح بالفعل الحالة المزرية لسوق لندن والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لاستعادة القدرة التنافسية وتدفق الأموال، بما في ذلك إلغاء رسوم الدمغة وإصلاح نظام التقاعد وإدخال قانون الضرائب البريطاني".

ويعرب الرؤساء التنفيذيون بالفعل عن إحباطهم إزاء التقييمات المنخفضة نسبيا للشركات الكبرى في لندن، خاصة بالمقارنة مع تلك المعروضة في منافستها بنيويورك.

وتقول "إيفننج ستاندرد" إنه من الممكن أن تكون هناك صدمات زلزالية أكبر في المستقبل، وقد أطلق معلقو الحي المالي على هذه التكهنات اسم "البيع الكبير بأسعار بخسة في لندن".

وقال توني كروس من قاعدة بيانات الاستثمار إنفستيجيت: "عند أي نقطة ستوضع إدارة أنجلو في الزاوية، حيث يتعين عليها قبول عرض عدائي أو العثور على مكان للإدراج بتقييم أكثر دقة؟".

وأشار إلى "سؤال أكبر"، متسائلا: "لماذا تبدو سوق لندن غير قادرة على التقييم الدقيق حتى لأكبر الشركات؟".

ووصف دان كواتسوورث، من شركة الوساطة "إيه جيه بيل" ما يحدث بأنه "وقت الأزمة" حيث تكافح لندن "من أجل الحفاظ على سلامة السوق المالية في بريطانيا".