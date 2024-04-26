أموال الصينيين قد تؤدي الى طفرة جديدة في أسعار "بيتكوين"

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تشهد رؤوس الأموال الصينية موجة هروب غير مسبوقة إلى خارج البلاد وسط توقعات بأن تتدفق هذه الأموال على العملات الرقمية المشفرة، وتؤدي تبعاً لذلك الى طفرة جديدة في أسعار عملة "بيتكوين" التي تشهد أصلاً مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وقال تقرير نشره موقع "أويل برايس"، واطلعت عليه "العربية نت"، إنه في أكتوبر الماضي وصلت تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج الصين إلى مستوى هائل بلغ حينها 75 مليار دولار، وكان ذلك أكبر تدفق شهري خارج البلاد منذ انخفاض قيمة العملة في عام 2015، إلا أن هذه المستويات لا تزال تسجل ارتفاعاً متواصلاً.

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وأشار التقرير الى أن "فروق أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة هي التي أدت الى هذه الموجة من هروب رؤوس الأموال، وأدت أيضاً إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة الصينية، وزادت من ضغوط التدفقات الخارجة من الصين، لكن هذا كله هو مجرد البداية، وقريباً جداً سوف يشعر العالم أيضاً بالفزع بشأن هروب رؤوس الأموال من الصين".

ويقول التقرير إنه في أعقاب هذه الزيادة في تدفقات العملات الأجنبية الصينية إلى الخارج، ارتفعت عملة "بيتكوين"، وهي الوسيلة المفضلة تقليدياً للصينيين للتحايل على جدار حماية رأس المال الكبير في بكين، وذلك نظراً لأن الذهب أكثر وضوحاً قليلاً عند عبور الحدود.

ويقول موقع "أويل برايس" إن "الجدار الضخم من رأس المال الخامل في الصين هو الذي كان أكبر محرك لارتفاعات البيتكوين مؤخراً".

لكن تقرير "أويل برايس" الذي يتوقع موجة جديدة من ارتفاع "بيتكوين" خلال الشهور المقبلة بسبب هروب رؤوس الأموال الصينية، يقول إن الاحتياطيات الصينية المبلغ عنها تبلغ حالياً 3.246 تريليون دولار، وهي الآن قريبة من أعلى مستوى في السنوات الأربع الماضية، كما أن التدفقات الشهرية مستقرة للغاية.

ويلفت التقرير الى أن صافي التدفقات النقدية الخارجة من الصين بلغت 39 مليار دولار أميركي في مارس الماضي، ارتفاعاً من 11 مليار دولار في فبراير، وهي أسرع وتيرة للتدفقات الخارجة منذ سبتمبر الماضي.

وفي الوقت الذي كانت فيه تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج الصين تتسارع من جديد، تعزز الدولار الأميركي بشكل أكبر في مارس، وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليوان الصيني، وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي فوق 70 ألف دولار.