هل من الآمن الاحتفاظ بالأموال في تطبيقات الدفع غير المصرفية؟

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زادت شعبية تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل "Venmo"، و"PayPal" و"Cash App" في السنوات الأخيرة. إذ استخدم أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين هذه الأنواع من التطبيقات لإرسال الأموال أو تلقيها من الأفراد، فضلاً عن انتشار تطبيقات شبيهة في العديد من البلدان العربية خلال وباء كورونا، وتبني عمليات الدفع اللاتلامسي من جانب العديد من الاقتصادات والبنوك المركزية عالمياً.

ومع ذلك، على الرغم من الراحة والاستخدام المتزايد لتطبيقات P2P، إلا أن هناك مخاطر يجب أن تكون على دراية بها أيضاً. على وجه الخصوص، يحذر مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) المستهلكين من أن تخزين الأموال النقدية في تطبيقات مثل PayPal وCash App وVenmo هي عادة يجب عليك تجنبها.

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ما هي تطبيقات الدفع P2P وكيف تعمل؟

يعد تطبيق الدفع من نظير إلى نظير أحد أنواع منصات الدفع الرقمية التي تتيح لك تحويل الأموال إلى فرد آخر باستخدام جهاز محمول أو كمبيوتر. عندما تقوم بالتسجيل في خدمة P2P، فإنك تبدأ بربط حسابك البنكي أو بطاقة الائتمان أو المحفظة الرقمية الخاصة بك. ومن هناك، يمكنك إرسال أو استقبال الأموال النقدية للمستخدمين الآخرين المسجلين في نفس خدمة P2P.

اعتماداً على تطبيق الدفع P2P، قد تتحمل رسوماً عند إرسال الأموال. قد تفرض عليك خدمات أخرى رسوماً مقابل تحويل الأموال إلى حسابك المصرفي — خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتحويل الدولي. ومع ذلك، توفر العديد من تطبيقات P2P خيارات دفع مجانية لإرسال الأموال النقدية بين الأصدقاء وأفراد العائلة. قد تكون التحويلات المصرفية المحلية غير السريعة مجانية أيضاً، اعتماداً على التطبيق.

هل من الآمن الاحتفاظ بالمال في تطبيقات الدفع P2P؟

على الرغم من شعبيتها وفائدتها، فإن تطبيقات الدفع P2P ليست أماكن آمنة لتخزين الأموال. قد يؤدي تحميل الأموال النقدية على التطبيقات أو الاحتفاظ بها بعد تلقي أموال من مستخدم آخر إلى تعريض أموالك للخطر.

ومع ذلك، وفقاً لـ CFPB، يقوم المستهلكون بتخزين مليارات الدولارات في تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير. ومع ذلك، قد يكون هذا الاختيار مشكلة لعدة أسباب.

في الولايات المتحدة، لا يوجد تأمين على الودائع الفيدرالية عند استخدام تطبيق دفع غير مصرفي. الأموال التي تخزنها لا تتمتع بمزايا حماية الودائع الفيدرالية. على النقيض من ذلك، إذا قمت بتحويل أموالك إلى حساب في بنك عضو في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) أو اتحاد ائتماني عضو في NCUA، فيجب حماية أموالك حتى الحد الفيدرالي، في حالة فشل البنك.

اتفاقيات المستخدم غير الواضحة

لا تحتوي تطبيقات الدفع الرقمية دائماً على اتفاقيات مستخدم واضحة توضح بالتفصيل ما سيحدث للعملاء وأموالهم في حالة فشل الشركة.

قد تستثمر تطبيقات P2P الأموال بإشراف أقل

غالباً ما تختار الشركات التي تمتلك تطبيقات P2P استثمار الأموال التي يخزنها العملاء في حساباتهم. ولكن باعتبارها مؤسسات غير مصرفية، فإن هذه الشركات لا تتلقى نفس الرقابة التي تحصل عليها المؤسسات المالية الأخرى. لذا، فإن الاستثمارات التي تقوم بها شركات P2P غير المصرفية، من الناحية النظرية على الأقل، يمكن أن تكون عرضة لمزيد من المخاطر.

هناك جانب سلبي آخر يجب أن تكون على دراية به أيضاً. عندما تحتفظ بالمال في هذه الأنواع من التطبيقات، لن يكون لديك القدرة على كسب الفائدة على مدخراتك.

إذا كنت تبحث عن مكان آمن لتخزين أموال إضافية، فقد ترغب في التفكير في أحد البدائل التالية بدلاً من ذلك، مثل حسابات التوفير عالية العائد.

حساب التحقق من الفائدة

بدلاً من الاحتفاظ بأموالك في تطبيق P2P، من الأفضل عادةً تحويل أي أموال نقدية إضافية لديك إلى حساب مصرفي على الفور. إذا لم يكن لديك حساب جاري بالفعل، فقد يكون من المفيد التفكير في فتح حساب يدفع لك الفائدة.

بشكل عام، يستخدم معظم الأشخاص الحسابات الجارية للإنفاق ودفع الفواتير بدلاً من حسابات التوفير. ونتيجة لذلك، لا تُعرف الحسابات الجارية عادةً بإمكانياتها لكسب الفائدة. ومع ذلك، هناك أنواع معينة من الحسابات الجارية - تسمى حسابات التحقق من الفائدة أو الحسابات الجارية ذات العائد المرتفع - والتي غالباً ما تدفع APY أعلى للعملاء.

شهادة الإيداع

إذا كان لديك مبلغ محدد من المال تريد تخصيصه لتحقيق هدف ادخار قصير الأجل، فإن شهادة الإيداع هي خيار آخر قد يناسبك. باستخدام شهادات الإيداع، يمكنك إيداع مبلغ محدد من المال لدى أحد البنوك.

في مقابل الموافقة على عدم سحب مدخراتك حتى نهاية مدة الشهادة، سيمنحك البنك الذي تتعامل معه سعر فائدة ثابتاً لا يتقلب مع السوق. وإذا قررت سحب الأموال من حسابك مبكراً، فسيتعين عليك عادةً دفع غرامة السحب المبكر التي قد تكلفك جزءاً أو حتى كل أرباح الفائدة الخاصة بك وفقاً لشروط اتفاقيتك.

غالباً ما تكون أفضل أسعار شهادات الإيداع أكثر جاذبية من أسعار الفائدة المتاحة على الأنواع الأخرى من حسابات الودائع. ومع ذلك، يمكن أن تختلف الأسعار الدقيقة بناءً على مدة الشهادة الخاص بك وعوامل أخرى. لذلك، من المهم دائماً مقارنة العروض المتعددة. ومرة أخرى، يجب عليك التأكد من اختيار بنك أو اتحاد ائتماني يقدم تأميناً على الودائع الفيدرالية لحماية أموالك.