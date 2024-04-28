أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2024.. دولة عربية في المركز السادس

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توقعات النمو الاقتصادي هي مؤشرات تتم مراقبتها عن كثب، إذ يمكن للبلدان التي تتمتع بآفاق نمو قوية أن تميل أيضاً إلى أن تكون أكثر جاذبية للاستثمار لأن زيادة النشاط الاقتصادي المحتمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد أعلى.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي نصف السنوية، المنشورة في أبريل 2024. وهذا أعلى من توقعاته للنمو العالمي البالغة 2.9% قبل 6 أشهر. وفي حين يخشى صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المتبقية من العقد، فإن العديد من البلدان النامية لديها توقعات قوية على المدى القصير.

وواصلت ليبيا، تواجدها ضمن قائمة أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم للعام الثاني على التوالي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصادي الليبي نمواً بنسبة 7.8% في 2024، وينخفض إلى 6.9% في 2025.

وجاءت غيانا، في صدارة توقعات صندوق النقد الدولي، للدول الأسرع نمواً خلال عام 2024، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع اقتصاد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بنسبة 33.9% هذا العام، مقارنة بتوقعاته البالغة 26.6% قبل ستة أشهر. ويرجع ذلك إلى ركوب غيانا لموجة طفرة النفط والغاز منذ الاكتشاف البحري الضخم في عام 2015 من قبل شركة إكسون موبيل وشركائها في منطقة ستابروك، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع "FDI Intelligence"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي دخل القائمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد ماكاو بنسبة 13.9% في عام 2024، بسبب الانتعاش في قطاع الألعاب والاستثمار الخاص في الأنشطة غير المتعلقة بالألعاب.

ومع ذلك، فإن هذا أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي لنمو ماكاو بنسبة 27.2% في أكتوبر 2023 مع تزايد المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ قطاع العقارات في الصين القارية والتوترات الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي في بيان صدر في مارس/آذار 2024: "إن ميزان المخاطر على التوقعات يميل نحو الاتجاه الهبوطي".

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جزيرة بالاو الصغيرة في المحيط الهادئ بنسبة 12.4% في عام 2024 من قاعدة منخفضة، وبنسبة 11.9% أخرى في عام 2025، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تأتي هذه التوقعات في أعقاب "ندبات كبيرة" وانكماش اقتصاد بالاو المعتمد على السياحة خلال عمليات الإغلاق الوبائية.

من المتوقع أن يدعم بناء فندقين جديدين، وزيادة عدد السياح القادمين، ورحلات جوية إضافية فعلية ومخطط لها من الصين الكبرى وكوريا الجنوبية وسنغافورة، الانتعاش الاقتصادي في بالاو، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

والدولة الوحيدة الأخرى التي تتوقع توقعات نمو من رقمين في عام 2024 هي النيجر. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أعلى معدل نمو في القارة بنسبة 10.4%. وتستند هذه التوقعات إلى عدد من الافتراضات، بما في ذلك بدء تصدير النفط عبر خط أنابيب من حقل أجاديم النفطي الذي تطوره شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة.

وتفترض توقعات النمو أيضاً العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ورفع العقوبات التي فرضت على النيجر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023 من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتنتشر البلدان الأخرى التي تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 فيها 6% على الأقل في جميع أنحاء العالم. صندوق النقد الدولي متفائل بشأن إمكانية النمو هذا العام في العديد من الدول الإفريقية بما في ذلك السنغال (8.3%) وليبيا (7.8%) ورواندا (6.9%).

إن أكبر اقتصاد على الإطلاق في قائمة توقعات صندوق النقد الدولي للنمو المرتفع هو الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وتشمل الدول الآسيوية الأخرى التي تتمتع بآفاق نمو قوية في عام 2024 منغوليا (6.5%) وطاجيكستان (6.5%) والفلبين (6.2%).