الرابح الخفي من انفجار ثورة الذكاء الاصطناعي.. أسهم تفوقت على شركات التكنولوجيا

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مع تنامي تبني الذكاء الاصطناعي، يبحث المستثمرون عن طريقة فريدة لاقتناص الازدهار في سوق الأوراق المالية وإيجاد فرص كبيرة للربح.

الذكاء الاصطناعي هو الكلمة الطنانة هذه الأيام، حيث يحاول الجميع، من صانعي الرقائق إلى مصنعي أجهزة الكمبيوتر إلى شركات السيارات، أن يرسموا أنفسهم بألوانه المفعمة بالأمل. كما أنه يقود الارتفاع الأخير في سوق الأسهم، كما شهد المستثمرون الأسبوع الماضي.

ولكن، يوم الخميس، حققت أسهم شركة "ميتا بلاتفورمز" أسوأ أداء لها منذ أكتوبر 2022 بعد أن قالت الشركة إنها ستنفق أكثر بكثير من المتوقع على تطوير الذكاء الاصطناعي. ثم يوم الجمعة، ارتفعت قيمة شركة ألفابيت - الشركة الأم لـ غوغل -، إلى ما يزيد عن تريليوني دولار في القيمة السوقية، بينما ارتفعت أسهم شركة "مايكروسوفت" أيضاً بعد أن أظهرت الشركات تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي في نتائجها الفصلية.

ولكن معضلة التبني للذكاء الاصطناعي تأتي بمشكلة في القدر الهائل من الطاقة التي تستهلكها لتطويرها وتشغيلها. وهنا يأتي دور المرافق.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول والمدير العام للسحابة والتطبيقات وحلول البنية التحتية في شركة "Unisys Corp"، مانجو ناجلابور: "لقد كان الطلب على الطاقة من مراكز البيانات هائلاً بالفعل، ثم جاءت الضجة حول الذكاء الاصطناعي وارتفعت الحاجة إلى الطاقة بشكل كبير”. إن إنفاقها على مراكز البيانات، سيزيد استهلاك الطاقة بشكل كبير، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وانخفض قطاع المرافق في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% في عام 2023، وهو أسوأ عام له منذ عام 2008، مما يجعله أضعف مجموعة في مؤشر الأسهم، والذي ارتفع بنسبة 24% بشكل عام. لم يكن ذلك بمثابة صدمة حقيقية بالنظر إلى أن الشركات تميل إلى الأداء السيئ خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار.

وتعافت الأسهم إلى حد ما في عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 4.4% حيث عوضت ضوابط التكاليف ارتفاع تكاليف إعادة التمويل والإنفاق الرأسمالي القياسي. لكن التغيير الأكبر في المشاعر تجاه المرافق هو الأمل في ارتفاع الطلب من مراكز البيانات الجديدة التي تستهلك الطاقة والمطلوبة لتوسيع الذكاء الاصطناعي.

أكبر قائد

قال ريان ليفين، الذي يرأس تغطية المرافق في شركة سيتي غروب: "إن رواية الذكاء الاصطناعي تستحوذ على أكبر قدر من اهتمام المستثمرين. لديها القدرة على أن تكون المحرك الأكبر لهذه الصناعة".

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تستعد المرافق لزيادات تاريخية في الطلب على الكهرباء بقيادة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. حتى خارج "Data Center Alley" في شمال فيرجينيا، حيث أوقفت شركة "Dominion Energy" مؤقتاً اتصالات مركز البيانات الجديدة في عام 2022 بسبب قيود الشبكة، تخطط الشركات لإنشاء محطات طاقة وخطوط نقل جديدة.

ومن المتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحقيق قفزة بنسبة 900% في الطلب على الطاقة من مراكز البيانات في منطقة شيكاغو، الأمر الذي من المحتمل أن يتطلب قدراً من الكهرباء يمكن أن تنتجه حوالي 4 محطات للطاقة النووية، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة Exelon Corp، كالفين بتلر مؤخراً. وتتوقع شركة "Southern Co" أن ترتفع مبيعاتها من الكهرباء إلى نمو سنوي بنسبة 6%، ويأتي حوالي 80% منها من مراكز البيانات.

وهذا ما يفسر سبب إنشاء شركة "غولدمان ساكس" سلتين استثماريتين – Power Up America وData Center Equipment – للعملاء الذين يبحثون عن طرق بديلة للعب في ثورة الذكاء الاصطناعي القادم. في حين أن البنك لا يكشف عن الأسهم الموجودة في سلاته، فإنه يختار الشركات على أساس 4 فئات: المرافق غير المنظمة والمنظمة، والبنية التحتية للشبكة الذكية، والمواد الخام المولدة للطاقة.

بدوره، قال نائب رئيس الشركة للسلال المخصصة في الولايات المتحدة، فارس مراد: "نعتبر هذه المواضيع، إلى جانب سلة غولدمان الواسعة للذكاء الاصطناعي، الأكثر شعبية في السنوات القليلة المقبلة".

وحتى الآن هذا العام، ارتفعت سلة Power Up بنسبة 28% تقريباً، كما ارتفعت سلة معدات مركز البيانات بأكثر من 18%. هذه بعض الأرقام النبيلة بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا S&P 500 الذي يحلق عالياً عادةً قد اكتسب 8.3% فقط في عام 2024، وخدمات الاتصالات، التي تشمل شركات التواصل الاجتماعي، هي المجموعة الأفضل أداءً في المؤشر بارتفاع 17%.

وفي الوقت نفسه، يتوقع مراد أن تكون أرباح سلة Power Up America في نهاية عام 2024 أعلى بنسبة 21% مما كان متوقعاً في يناير 2023. ويرى المزيد من المكاسب في المستقبل.

توسيع المصادر

يعد توفر الطاقة أحد الاعتبارات الرئيسية عندما يقرر مشغلو مراكز البيانات مكان البناء. عادةً، يذهبون إلى إحدى المرافق المحلية لمناقشة مقدار الطاقة التي يحتاجون إليها، ثم تسعى المنشأة للحصول على الموافقة لبناء محطة جديدة أو شراء الكهرباء من أطراف ثالثة. على سبيل المثال، حصلت شركة Georgia Power، وهي أكبر شركة تابعة لشركة المرافق القابضة Southern، مؤخراً على موافقة من لجنة الخدمة العامة في جورجيا لتوسيع قدرتها بمقدار 1.4 غيغاوات لتلبية الطلب من مراكز البيانات وغيرها من الشركات.

وقال ليفين من سيتي غروب: "نحن نوصي بشراء شركة Southern بناءً على هذه الأطروحة".

ومع بحث مطوري مراكز البيانات عن مواقع غير مكلفة، يتوقع أن يصبح الغرب الأوسط مركزاً للنشاط نظراً لأن الأراضي أرخص من الأجزاء الأخرى من البلاد.