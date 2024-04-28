معضلة "صنع في الصين" لشركة "أبل" كلفتها 300 مليار دولار.. كيف؟

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ثماني كلمات كانت مختومة على ظهر كل هاتف آيفون لسنوات: "صممته شركة أبل في كاليفورنيا. تم تجميعها في الصين". ويوضح الشعار قاعدتي القوة لشركة التكنولوجيا العملاقة: مقرها الرئيسي في وادي السيليكون، والعملاق التصنيعي الذي أصبحت عليه في مصنع العالم (الصين).

لم تعد "أبل" تعرض الكلمات الموجودة على الجزء الخلفي من آيفون. وعندما أطلقت الشركة موقعاً جديداً لشفافية الموردين في وقت سابق من هذا الشهر، تلقت العبارة تحديثاً: "صممته شركة أبل في كاليفورنيا. صنعها الناس في كل مكان."

تعمل شركة أبل على فطام نفسها تدريجياً عن الصين، حيث بدأت العلاقة طويلة الأمد والمتبادلة المنفعة بين الشركة العملاقة والدولة في التلاشي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تيليغراف"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة الأسبوع الماضي، والتي حددت علاقاتها مع المئات من مزودي المكونات والمواد، أنه في حين أن الصين لا تزال أكبر مصدر منفرد للموردين لعملاق التكنولوجيا، إلا أنها تتحول ببطء إلى أماكن أخرى.

في العام الماضي، كان 156 من أصل 465 موقع تصنيع يستخدمه موردو أبل في الصين ما يمثل 33.6%. وانخفض هذا من 35.2% و36.4% في عامي 2022 و2021 على التوالي، و46% قبل 5 سنوات. وتعتمد الشركة بشكل أكبر على سلاسل التوريد في دول مثل فيتنام وتايوان وكوريا الجنوبية.

وتقع المصانع الضخمة التي يتم فيها تحويل هذه الأجزاء إلى منتجات أبل النهائية إلى حد كبير في الصين. ولكن هذا أيضا يتغير.

في عام 2022، قامت شركة أبل بتجميع 5% فقط من أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة خارج الصين، وفقاً لـ جي بي مورغان. ومع ذلك، يقال إن الشركة تأمل في إنتاج ربع أجهزة آيفون في الهند في أقرب وقت من العام المقبل. كانت طرازات آيفون الجديدة في العام الماضي هي الأولى التي تم تصنيعها في كل من الهند والصين منذ يوم الإطلاق.

شركة أبل ليست الوحيدة التي تسعى إلى نقل الإنتاج بعيداً عن الصين. وقد دفعت عمليات الإغلاق الممتدة بسبب فيروس كورونا هناك خلال عامي 2021 و2022، بالإضافة إلى الضغوط السياسية، الشركات المصنعة إلى البحث في مكان آخر. ووجدت غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي أنه في العام الماضي، كان خُمس الشركات الأميركية العاملة في البلاد يسعى إلى نقل التصنيع إلى الخارج، وكان الخمسان يتطلعان إلى إعادة توزيع الاستثمارات المخطط لها أصلاً في الصين.

لكن خطوة أبل رمزية. لقد كانت عبارة "صنع في الصين" لما يقرب من ربع قرن بالنسبة لشركة "أبل" شيء مقدس، وكان يُنظر إلى تيم كوك، رئيسها التنفيذي، على أنه مهندس تلك الاستراتيجية.

لا يقتصر هذا التحول على التصنيع فحسب، بل تواجه شركة أبل أيضاً مخاوف متزايدة بشأن أعمالها التجارية في البلاد.

وفقاً للأرقام الصادرة عن شركة الأبحاث Counterpoint، فقدت شركة أبل مكانتها كشركة رائدة في السوق من حيث مبيعات الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من العام، لتتراجع إلى المركز الثالث خلف الشركات المصنعة المحلية Vivo وHonor.

وانخفضت حصتها في سوق الهواتف الذكية الصينية بنسبة 19.1% إلى 15.7% – وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

وتعرضت الشركة لضغوط بسبب عودة شركة هواوي، التي اقتربت أعمالها في مجال الهواتف الذكية من الموت، لكنها أصبحت بطلاً وطنياً بعد التغلب على العقوبات الأميركية لتطوير الرقائق الدقيقة المتقدمة. ولم يساعد موقف شركة أبل عندما طلبت بكين من موظفي الحكومة عدم استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الأجنبية.

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل يوم الخميس عن نتائج ربع سنوية تؤكد هذه المخاوف. ويتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن مبيعات بقيمة 15.9 مليار دولار في الصين، بانخفاض 11% على أساس سنوي، وهو الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي.

يأتي ذلك، فيما أدت المخاوف بشأن متاعب شركة أبل في الصين إلى انخفاض سعر سهم شركة التكنولوجيا العملاقة بنحو 11% حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى محو أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية.

قد يؤدي مشروع القانون الأميركي لحظر تطبيق TikTok المملوك للصين، والذي وقعه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، إلى زيادة الضغط على بكين للرد وفقاً لذلك، ربما من خلال معاقبة شركة أميركية مثل أبل.