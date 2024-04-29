أحد مؤسسي فيسبوك يتهم شركة تسلا بأنها "إنرون" التالية

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تستمر هجمات أحد مؤسسي فيسبوك ضد شركة تسلا، مع واحدة من أجرأ الاتهامات حتى الآن: "تسلا هي شركة إنرون التالية".

ادعى داستن ماسكوفيتز، أحد مؤسسي فيسبوك والذي بدأ لاحقاً في تأسيس شركة Asana، في منشور على موقع Threads يوم الأربعاء أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية قد ضللت المستهلكين "على نطاق واسع"، متهماً شركة تسلا بالكذب بشأن برنامج القيادة الذاتية الكاملة ونطاقات السيارة.

ولم يتطرق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل مباشر إلى مزاعم ماسكوفيتز، ولكنه بدلاً من ذلك، ألقى الإهانات والافتراءات على المؤسس المشارك لـ "فيسبوك" على X يوم الجمعة، وفقاً لما ذكره موقع "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية Business".

"إنرون"، هي شركة الطاقة العملاقة، التي تقدمت بطلب للإفلاس في عام 2001 بعد أن تم القبض عليها وهي تستخدم التلاعبات المحاسبية لإخفاء ديون بمليارات الدولارات والكذب بشأن مصادر إيراداتها. وأُدين الرؤساء التنفيذيون للشركة بتهمة الاحتيال والتآمر في عام 2006.

ولم يقدم ماسكوفيتز أدلة مفصلة لكل من ادعاءاته، لكنه شارك الرسوم البيانية من تسلا التي يدعي أنها تكشف كيف تحاول شركة صناعة السيارات إظهار زيادة في الأميال المقطوعة باستخدام FSD - وهي تقنية مساعدة السائق من تسلا والتي تعتبر بالغة الأهمية لجهود الشركة في تطوير القيادة الذاتية.

ذهب مؤسس التكنولوجيا إلى حد توقع أن ينتهي الأمر بالناس في السجن.

لم يتم اتهام أي مدير تنفيذي في شركة تسلا بارتكاب جريمة، فضلاً عن تهم الاحتيال بشأن مسؤوليها من جانب المستهلكين أو لجنة الأوراق المالية.

ولكن واجهت الشركة دعاوى قضائية وتحقيقات من الجهات التنظيمية الفيدرالية فيما يتعلق بتقنية FSD الخاصة بشركة تسلا أو الطيار الآلي ومجموعة مركباتها، ولكن لا توجد تحديات قانونية تتعلق بتضليل شركة صناعة السيارات للناس بشأن استخدام الأميال من خلال ميزة مساعدة السائق في تسلا.

جاءت معظم الدعاوى القضائية من السائقين الذين زعموا أن تسلا تضلل العملاء بشأن قدرات FSD. حتى الآن، قامت الشركة إما بالتسوية أو تبين أنها غير مسؤولة.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يوم الجمعة، إنها تحقق فيما إذا كانت شركة تسلا قد عالجت بشكل كافٍ المشكلات المتعلقة ببرنامج الطيار الآلي الخاص بالشركة بعد استدعاء مليوني سيارة في ديسمبر.

وتواجه تسلا أيضاً تحقيقاً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات "SEC". وذكرت بلومبرغ العام الماضي أن المنظمين الفيدراليين يحققون في كيفية تسويق برنامج مساعدة السائق الخاص بشركة تسلا وما إذا كان ماسك قد شارك في الترويج للتكنولوجيا.

كما اتهم المستهلكون شركة تسلا بتضخيم نطاق المسافة التي تقطعها السيارة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة. وقال أحد القضاة في مارس/آذار، إن المدعين سيتعين عليهم الخضوع لعمليات تحكيم فردية.

وفي تقرير أرباح الشركة للربع الثالث لعام 2023، كشفت تسلا أن وزارة العدل طلبت من الشركة تقديم معلومات تتعلق بـ "نطاق السيارة" ومسائل أخرى.

ولطالما كان ماسكوفيتش متشككاً في إيلون ماسك ومشاريعه.

في العام الماضي، أشار مؤسس Asana إلى أن قيمة شركتي تسلا وSpaceX مبالغ فيها وأن قائد الشركتين يُمنح الكثير من الفضل. وطالب ماسك بالاستقالة من كل شيء.