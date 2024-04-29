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العليان: أميركا لا تزال أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية بسبب البنية التشريعية

قالت إن على كل دولة اتخاذ القرارات التي تناسبها وسط حالة الانقسام

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة شركة العليان المالية ومجموعة العليان السعودية، لبنى العليان، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية بسبب البنية التشريعية.

وأضافت العليان خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، أن على كل دولة الاهتمام بأولوياتها حالياً وسط غياب الثقة بين القوى الكبرى.

وأشارت إلى أن ما نشهده حالياً هو أن على كل دولة اتخاذ القرارات التي تناسبها وسط حالة الانقسام.

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