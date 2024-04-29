الين الياباني ينتعش بقوة بعد تداوله عند أدنى مستوى في 34 عاماً

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تأرجح الين وسط ظروف السوق الضعيفة بسبب العطلات، حيث ارتفع إلى 160 يناً للدولار الواحد وهو أدنى مستوى له منذ 34 عاماً قبل أن ينتعش بقوة ويثير تكهنات بأن السلطات قد تدخلت.

وانخفضت العملة اليابانية بما يصل إلى 1.2% إلى 160.17 للدولار في وقت مبكر من اليوم الاثنين قبل أن تتجه في الاتجاه الآخر لترتفع أكثر من 2%. وقد تكون التحركات، التي حدثت وسط سيولة ضعيفة بسبب عطلة عامة محلية، أيضاً علامة على المتداولين المتوترين الذين يتلاعبون باحتمالات التدخل الرسمي مع مخاطر التعليقات المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، إنه "ليس لديه تعليق في الوقت الحالي"، عندما سأله الصحافيون عما إذا كان يتدخل في سوق العملات أم لا، بحسب ما نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، رودريجو كاتريل: "السوق متقلبة للغاية ومع عدم توفر الكثير من السيولة، يصبح الين لعبة حادة يمكن اللعب بها". "خطر التدخل هو عامل إضافي".

امتد الانتعاش في التعاملات الأوروبية المبكرة، مما دفع الين إلى 154.54، وهو أعلى مستوى له خلال اليوم.

ويعزو البعض في السوق هذه التحركات الحادة إلى ظروف التداول الضعيفة، حيث أشار شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين المكتبيين في شركة Mizuho Securities Co، إلى أن الحسابات التي تعتمد على الخوارزميات ربما كانت مسؤولة جزئياً. لكن آخرين يرون دلائل على تدخل المسؤولين.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى IG Australia في سيدني: "إن هذه الخطوة تحمل كل السمات المميزة للتدخل الفعلي لبنك اليابان، وما هو أفضل وقت للقيام بذلك". العطلة العامة اليابانية "تعني انخفاض السيولة في الدولار مقابل الين والمزيد من الضجة لبنك اليابان المركزي".

مخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعاً للسياسة قد يشير خلاله إلى الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وسط تضخم ثابت - وهي خطوة من المرجح أن تدعم الدولار وتقوض جاذبية أصول الين. ولكن وراء الأساسيات التي تشير إلى ضعف الين يكمن خطر تدخل اليابان لدعم العملة، كما فعلت في عام 2022.

أشار بنك اليابان الأسبوع الماضي إلى أن الظروف المالية ستظل سهلة، على الرغم من تحذير صناع السياسات مراراً وتكراراً من أنه لن يتم التسامح مع انخفاض قيمة العملة إذا ذهب بعيداً جداً وبسرعة كبيرة. في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب وزير المالية الياباني أيضاً عن مخاوفه بشأن انخفاض الين لوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، والتي رأى المشاركون في السوق أنها ترسي الأساس للتدخل.

وتراجعت العملة اليابانية بما يصل إلى 8 ينات لكل دولار خلال الشهر الماضي، لكنها انخفضت بنسبة تزيد عن 2% في الأسبوع الماضي وحده، وهي منخفضة بأكثر من 10% منذ بداية العام حتى تاريخه.

وربما يكون أحد أسباب إحجام اليابان الواضح عن التحرك هو أن التدخل وحده لا يمكنه تغيير الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة التي تؤدي جزئيا إلى انخفاض قيمة الين. وفي حين نجح بنك اليابان في إخراج أسعار الفائدة المحلية من المنطقة السلبية، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المستويات التي من شأنها أن تغري المستثمرين بالعوائد المرتفعة المعروضة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

مراقبو الين يتساءلون متى ستتدخل اليابان مع تسارع الانزلاق

ساعدت الرهانات في سوق الخيارات على تفاقم انخفاض الين، يوم الاثنين، مع استهداف الحواجز أمام الدولار واليورو على أمل أن تكون مخاطر التدخل منخفضة على الأرجح خلال عطلة اليابان، وفقاً للمتداولين المقيمين في آسيا. ومقابل اليورو، انخفض الين يوم الاثنين إلى ما هو أبعد من 170 إلى أدنى مستوياته منذ إنشاء العملة الموحدة، قبل أن يتعافى.

وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه في سنغافورة: "ستظل الضغوط على العملة حتى نحصل على المزيد من بيانات النمو والتضخم المتشائمة في الولايات المتحدة وتحول أكثر وضوحاً في بنك اليابان". "ما زلنا نعتقد أننا قريبون جداً من تدخل وزارة المالية، في ضوء الخطاب الأخير حول التحركات المفرطة في سوق العملة".