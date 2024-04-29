روتين جيف بيزوس الصباحي.. أبطأ مما تتصور!

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لا يدع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، ومالك شركة بلو أوريغن، كونه مليارديرا، مسؤولياته تقف في طريق روتينه الصباحي البطيء.

يبدأ جيف بيزوس - الرجل البالغ من العمر 60 عاماً - كل يوم كما يفعل الكثير من الناس: يسحب قدميه ويتصفح هاتفه الذكي، كما قال مؤخراً لبرنامج "Lex Fridman Podcast".

ويبدو أن هذا صدم فريدمان، الذي كان قد وصف بيزوس للتو بأنه "أحد أكثر البشر إنتاجية في العالم".

رد بيزوس في حلقة صدرت لأول مرة في ديسمبر 2023: "أنا لست منتجاً كما تظن". "أولاً وقبل كل شيء، أستيقظ في الصباح وألعب. "أتناول القهوة... وأتحرك ببطء".

يقرأ بيزوس أيضاً الصحيفة ويتحدث مع خطيبته قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة التمارين ورفع الأثقال، حيث قال: "في معظم الأيام، [الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية] ليس بالأمر الصعب بالنسبة لي، ولكن في بعض الأيام يكون الأمر ثقيلاً، وعلى أي حال ألتزم ببرنامجي اليومي".

ويتزامن الروتين الصباحي مع فلسفة بيزوس في اعتناق التجوال، أو القيام بالأشياء بلا هدف. إنها عقيدة تتبعه إلى المكتب، حيث قال إنه يشجع جلسات شرود الذهن على تبادل الأفكار وتشريح الأفكار الجديدة دون السماح لقيود الوقت بخنق الإبداع.

وقته لروتينه الصباحي يأتي من الاستيقاظ مبكرا. ولم يحدد بيزوس الوقت الذي يستيقظ فيه عادةً، لكنه قال خلال إحدى الفعاليات في عام 2018: "أنا أذهب إلى الفراش مبكراً، وأستيقظ مبكراً"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

فوائد الصباح البارد

بيزوس ليس الملياردير الوحيد الذي يتبع روتيناً صباحياً غير متسرع. يستيقظ مارك كوبان بين الساعة 6:30 و7:00 صباحاً كل صباح ويتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به لمدة ساعة تقريباً قبل النهوض من السرير، كما قال للممثل الكوميدي تريفور نوح في بودكاست "ماذا الآن؟" في يناير.

قد تبدو روتينات الصباح البطيئة كسولة أو بطيئة ظاهرياً، لكنها يمكن أن تؤدي في الواقع إلى زيادة الطاقة والإبداع والتركيز، كما قال جير بيرثيلسن، مؤسس المعهد العالمي للبطء، لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 2019.

أوصى بيرثيلسن بقضاء ما لا يقل عن 20 دقيقة كل صباح في عدم القيام بأي شيء، ويمكنك ببساطة البقاء مستيقظاً في السرير بعد انطلاق المنبه، على سبيل المثال. ويقترح خبراء آخرون القيام بالأنشطة التي تتطلب السكون، مثل التأمل أو التنفس.

قال بيرثيلسن: "يحتاج قادة الأعمال إلى قضاء بعض الوقت لنسيان الوقت، وهذا يساعدهم على الإبداع عند وصولهم إلى العمل". "هذا هو الهدف من القيام بذلك قبل الذهاب إلى مكان العمل".

وأضاف أن ملء صباحك بالكثير من المهام "ربما يكون أكبر خسارة في الإنتاجية".