عجز الميزانيات يؤرق الحكومات الأوروبية مع تجاوز حدود الإنفاق المقبول

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يطفو على السطح في أوروبا مأزق الديون والعجز مع العودة المنتظرة إلى تطبيق القواعد المالية التي تم تجميدها خلال جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تتجاوز 11 دولة تحذيرات من المفوضية الأوروبية لحدود الإنفاق الحكومي المقبول، وتخطي عجزها المالي للسقف المحدد بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذه هي الدول الأوروبية التي يتجاوز عجزها 5%، حيث من الملاحظ أن العجز الأكبر لدى إيطاليا بنسبة تتجاوز 7% من الناتج المحلي.

وتضم قائمة الدول التي يتراوح عجزها بين 3% و5%، كل من بلجيكا التي تبلغ نسبة العجز لديها نحو 4.4%، وإسبانيا بعجز يصل إلى 3.6%.

أما الدول التي من المؤكد تعرضها للعقوبات في منطقة اليورو، بحسب "فاينانشال تايمز"، فتضم كلا من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، نظراً لعدم وجود خطط لديها للعودة إلى الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة.

"فيتش" تشكك بقدرة فرنسا على العودة إلى سقف الـ 3%

تتعهد فرنسا بالعودة إلى الحدود المسموح بها للعجز عام 2027 عند 3% من الناتج المحلي، لكن وكالة "فيتش" تشكك بإمكانية تحقيق هذا التعهد.

أما إيطاليا فمأزقها أكبر، إذ يصل دينها العام حالياً إلى 140% من الناتج المحلي، ولا يبدو أنها قادرة على تخفيض هذه النسبة بشكل ملحوظ قريباً، بينما هناك دول أخرى مخالفة تتوقع العودة إلى الامتثال هذا العام، مثل إسبانيا والتشيك.

وأما بولندا ورومانيا، فتطالب باستثناء نظراً لحاجاتها لزيادة الإنفاق العسكري في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسجلت بولندا عجزًا يزيد على 5% في 2023، لكنها أنفقت ما يعادل 3.9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ما يعني أن عجزها غير العسكري كان ضمن الحد المسموح به أوروبياً.

وتسمح القواعد المالية الأوروبية للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على الدول المخالفة تسمى "إجراءات العجز الزائد" (EDP).

المفوضية الأوروبية تتخذ القرارات بتطبيق الـ EDP في يونيو

وستتخذ المفوضية الأوروبية القرارات في شأن تفعيل العقوبات في يونيو المقبل، بحسب كل حالة على حدة، ومن ضمنها فرض غرامات مالية على المخالفين.

وقد تم تعديل هذه القواعد مؤخراً، لمنح المفوضية الأوروبية المزيد من الصلاحيات، ومنها استبعاد الدول المخالفة من برنامج شراء السندات.

وستكون المفوضية الأوروبية تحت الضغط لتطبيق العقوبات على المخالفين، خصوصاً من ألمانيا، التي تعتبر الأقوى مالياً في منطقة اليورو، والتي لطالما طالبت بالتطبيق الصارم للعقوبات على الدول المخالفة، لا سيما على فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

لكن الامتثال يبقى في غاية الصعوبة بعد سنوات من انفلات الإنفاق على الإعانات ودعم فواتير الطاقة، وزاد الأمر صعوبة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي زيادة تكاليف خدمة الديون، وفي ظل زيادة الإنفاق العسكري.