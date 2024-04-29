"ليفربول" سيعرض محمد صلاح للبيع مقابل 150 مليون جنيه إسترليني

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قالت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر" إن نادي ليفربول سيعرض نجمه محمد صلاح للبيع هذا الصيف بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني وقد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وفي حديثه في الإصدار الأخير من بودكاست Inside Track التابع لـ Football Insider، كشف المراسل الكبير بيت أورورك أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً مطلوب ليكون الصفقة التالية في الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

ويعتقد أن القيمة النهائية للصفقة ستكون أقل من 200 مليون جنيه إسترليني.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين، أو دوري روشن، العديد من نجوم كرة القدم اللامعين مثل: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، فيما يعد صلاح هو اللاعب المثالي للدوري الرئيسي.

100 مليون جنيه إسترليني أو أكثر

وقال أورورك لموقع Football Insider إن مثل هذا الموقف سيفيد ليفربول إذا قرروا الاستفادة من المهاجم، لأنهم قد يطالبون بعد ذلك برسوم أعلى.

وقد عرض نادي أنفيلد 150 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن الجناح الأيمن لفريق ليفربول في الصيف الماضي، مع توقع رقم مماثل هذه المرة.

أخبرت مصادر موقع فوتبول إنسايدر أن الريدز سيكونون أكثر انفتاحاً على الصفقة الآن بسبب حالة عقده ومع قدوم مدير جديد إلى آنفيلد، مع توقع عرض ضخم من المملكة العربية السعودية.

إذا تم تنفيذ صفقة بأموال كبيرة، فيمكن لخليفة يورغن كلوب - والذي من المقرر أن يكون آرني سلوت - استخدام بعض الأموال لتعزيز فريقه.

وأضاف أورورك أنه على الرغم من تراجع مستوى صلاح مؤخراً، فإن مشجعي نادي ميرسيسايد لن يرغبوا في خسارة اللاعب الرئيسي، تماماً كما لم يفعلوا في الصيف الماضي.

لكن النادي لم يشهد أفضل ما في نجمه بعد إصابته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في يناير، حيث كان المستوى العام السيئ للفريق سبباً آخر وراء معاناته على أرض الملعب.