أسعار الذهب في مصر أقل من مثيلاتها عالمياً لأول مرة منذ 2022

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بعد فترة كبيرة من تجاوز الأسعار العالمية، سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضات كبيرة لتصل إلى أقل من أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022 حينما بدأت أزمة شح الدولار تضرب البلاد والنشاط القياسي للسوق السوداء للصرف التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي.

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ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 155 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولاراً، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولاراً.

أوضح أن غرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهاً، فيمَا سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب. ولفت إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت متماسكة، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مع بَدْء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، سبتمبر المقبل، والتي سيكون لها تأثير على تحركات الأسعار بالسوق المحلية.

وذكر، أن سعر الذهب عيار 24 أقل من سعر الذهب بالبورصة العالمية، بنحو 60 جنيهاً، حيث يبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3603 جنيهات، وذلك وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي، والمسجل خلال تعاملات الأحد نحو 47.94 جنيهاً. وأرجع "إمبابي"، نزول السعر المحلي عن السعر العالمي، إلى استمرار عمليات تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.

عالميًا، تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأميركي يومي 30 و1 مايو لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبتها، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم.

وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالسوق الأميركية باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% خلال شهر مارس الماضي. في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زيادة على أساس شهري بنسبة 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي زيادة بنحو 2.7%. ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.