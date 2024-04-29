اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
خاص

مصر.. عقود التمويل العقاري تقفز بأكثر من 355% في يناير

بلغت 1049 عقدًا بقيمة إجمالية 1.4 مليار جنيه

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن عقود التمويل العقاري شهدت زيادة قياسية خلال شهر يناير الماضي، حيث نمت بنسبة 355.4% على أساس سنوي.

وأوضحت أن عدد عقود التمويل العقاري بلغت خلال شهر يناير الماضي 1049 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 240 عقدًا بقيمة 307.4 مليون جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي، مسجلة زيادة في عدد العقود بنسبة 337%.

"بلتون" ترتب أول تمويل مشترك للتخصيم في مصر بقيمة 925 مليون جنيه

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 36.3 مليون جنيه خلال يناير 2024 مقابل 21 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 72.9%.

أسعار الذهب في مصر أقل من مثيلاتها عالمياً لأول مرة منذ 2022 قصص اقتصادية خاص أسعار الذهب في مصر أقل من مثيلاتها عالمياً لأول مرة منذ 2022

وذكرت أن شركات التمويل العقاري وقعت 3 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500، بقيمة 0.04 مليون جنيه، وعقدين لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.3 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1044 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال يناير مقارنة مع 238 عقدًا بقيمة 302.7 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 188 عقدًا خلال شهر يناير من عام 2024 بقيمة 8.2 مليار جنيه مقابل 152 عقدًا بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو 23.7% في عدد العقود، ونسبة نمو بلغت نحو 15.1% في قيمة العقود.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 17.5 مليار جنيه لنحو 583 شركة محلية في نهاية يناير عام 2024 مقابل 13.5 مليار جنيه لعدد 501 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 29.9% في حجم الأرصدة، و16.4% زيادة في عدد الشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط