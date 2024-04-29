مصر.. عقود التمويل العقاري تقفز بأكثر من 355% في يناير

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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن عقود التمويل العقاري شهدت زيادة قياسية خلال شهر يناير الماضي، حيث نمت بنسبة 355.4% على أساس سنوي.

وأوضحت أن عدد عقود التمويل العقاري بلغت خلال شهر يناير الماضي 1049 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 240 عقدًا بقيمة 307.4 مليون جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي، مسجلة زيادة في عدد العقود بنسبة 337%.

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وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 36.3 مليون جنيه خلال يناير 2024 مقابل 21 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 72.9%.

وذكرت أن شركات التمويل العقاري وقعت 3 عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500، بقيمة 0.04 مليون جنيه، وعقدين لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.3 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1044 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال يناير مقارنة مع 238 عقدًا بقيمة 302.7 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 188 عقدًا خلال شهر يناير من عام 2024 بقيمة 8.2 مليار جنيه مقابل 152 عقدًا بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو 23.7% في عدد العقود، ونسبة نمو بلغت نحو 15.1% في قيمة العقود.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 17.5 مليار جنيه لنحو 583 شركة محلية في نهاية يناير عام 2024 مقابل 13.5 مليار جنيه لعدد 501 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 29.9% في حجم الأرصدة، و16.4% زيادة في عدد الشركات.