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الأسواق العالمية

"بلاك روك": الأسواق تسجل مستويات قياسية وسط دورات استثمارية هائلة

قال إن الاستثمارات ستواصل التدفق وبقوة للسوق الأميركية

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك" لاري فينك، إن الأسواق تسجل مستويات قياسية وسط دورات استثمارية هائلة، فيما ستواصل الاستثمارات التدفق وبقوة للسوق الأميركية على الرغم من عدم وجود أي حوافز ضريبية.

وأضاف فينك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، أنه لا زال الاهتمام بالثورة التقنية في المجال الصحي في مراحله الأولى.

وقال إن إعادة تقييم سلاسل الإمداد لا يزال في مرحلة أولية وسنرى المزيد من التسارع.

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وطالب فينك بنوك التنمية الدولية بمضاعفة جهودها لتوفير التمويل للدول النامية.

وأوضح الرئيس التنفيذي في "بلاك روك"، أن هناك سلسلة أمور تحدث في العالم تشعرك بالتفاؤل لكن هناك الكثير من المشاعر السلبية والعديد من التطورات في البحوث الطبية وأدوية تخفيف الوزن وغيرها، وفيما يمكن لذلك أن يزيد من مدة الحياة لكنه سيؤدي إلى أمراض في ذات الوقت.

وأشار إلى رؤية الكثير من الفوارق بين دول الجنوب والشمال، وكذلك رؤية عودة الكثير من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه توجد استثمارت كثيرة في الهند ومناطق أخرى في العالم مثل المكسيك، مع الحاجة إلى إعادة التوزان بشأن الاستثمارات.

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