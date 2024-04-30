أرباح "BYD" الصينية تظهر آثار حرب الأسعار مع "تسلا"

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سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD أضعف نمو في أرباحها الفصلية منذ عام 2022 يوم الاثنين بينما تباطأ نمو إيراداتها إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 4 سنوات، متأثرة بتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وحرب الأسعار المؤلمة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقالت BYD في بيان لسوق الأوراق المالية إن صافي أرباح الربع الأول ارتفع بنسبة 10.6% إلى 4.57 مليار يوان (631.08 مليون دولار) بينما نمت الإيرادات بنسبة 4% إلى 124.94 مليار يوان.

وتشير النتائج الفصلية إلى أن BYD لا تزال تتقدم على تسلا التي أعلنت عن أول انخفاض ربع سنوي في الإيرادات منذ عام 2020 عندما أعاقت جائحة COVID-19 الإنتاج والتسليم.

أعاد أكبر منافس صيني لشركة تسلا لقب أفضل بائع للسيارات الكهربائية في العالم إلى العملاق الأميركي في الربع الأول بعد فوزه به العام الماضي.

ومع وجود مجموعة علامات تجارية بنقاط أسعار مختلفة، كثفت BYD جهودها للارتقاء بالسوق مع مضاعفة الخصومات للتنافس على المستهلكين الحذرين وسط انتعاش اقتصادي متعثر.

وكشفت BYD النقاب عن طراز U7، وهو ثالث طراز فائق الفخامة تحت علامة Yangwang التجارية في معرض بكين للسيارات يوم الخميس الماضي، حيث عرضت العلامة التجارية المتميزة Denza التابعة لشركة BYD أيضاً أول سيارة سيدان لها.

جاء الدفع للبيع للقطاعات الراقية جنباً إلى جنب مع حرب أسعار طويلة ومكثفة في الصين والتي جذبت أكثر من 40 علامة تجارية وشهدت قيام BYD بتخفيض الأسعار منذ فبراير على أحدث الإصدارات من تشكيلتها بنسبة 5% -20% عن التكرارات السابقة، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك غولدمان ساكس انخفاض أرباح وحدة مركبات الطاقة الجديدة في الصين هذا العام مقارنة بعام 2023، وقال إنه من الممكن أن تتحول ربحية الصناعة إلى سلبية إذا كان هناك مزيد من التخفيضات في الأسعار.

وتستهدف "بي واي دي" قفزة بنسبة 20% في المبيعات السنوية في عام 2024 مقارنة بمبيعاتها القياسية في العام الماضي، وتتعرض BYD لضغوط من شركات السيارات الكهربائية المحلية الناشئة التي تراهن بشكل كبير على مستقبل كهربائي بالكامل.