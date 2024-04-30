بعد أزمة لقاح كورونا.. كل ما تريد معرفته عن شركة أسترازينيكا وأبرز مساهميها

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اعترفت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة، وسط تهديدات برفع دعاوى قضائية على الشركة من المتضررين من لقاحها.

وتعتبر "أسترازينيكا" شركة بريطانية سويدية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في كامبريدج بإنجلترا، وهي متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

تصنع "أسترازينيكا" عددا من المنتجات الدوائية لعلاج أمراض رئيسية منتشرة حول العالم، بما في ذلك أدوية السرطان، القلب، الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، العدوى، الجهاز التنفسي والالتهابات. كما تعتبر "أسترازينيكا إي بي"، الذراع السويدي للشركة، هي شركة فرعية تابعة للشركة الأم آسترازينيكا.

تأسست الشركة في سنة 1999 كنتيجة لاندماج شركة أسترا إي بي السويدية ومجموعة زينيكا البريطانية التي تشكلت هي الأخرى سنة 1993 كنتيجة لفصل العمليات الصيدلانية عن الشركة الإمبراطورية للصناعات الكيماوية وتوكيلها لشركة متخصصة.

بعد هذا الاندماج، أصبحت من بين أكبر شركات الأدوية في العالم، حيث قامت بالعديد من عمليات الاستحواذ. بما في ذلك شركة كامبريدج لتكنلوجيا الأجسام المضادة، شركة ميد إيمون، شركة سبيروجين وشركة ديفينينينز.

تتمركز مقرات الأبحاث والتطوير التابعة لشركة آسترازينيكا في ثلاثة مناطق استراتيجية هي: كامبريدج بإنجلترا، غوتنبرغ في السويد وغايثرسبيرغ بالولايات المتحدة.

تمتلك شركة أسترازينيكا قائمة رئيسية في بورصة لندن، حيث تعتبر أحد مكونات مؤشر فوتسي 100.

بدأت قصة أسترازينيكا مع لقاح كورونا حينما أعلنت الخميس 18 نوفمبر 2021 عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

قصة لقاح شركة أسترازينيكا

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان في حينه إن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لتجربة أولى تمثلت في حقن جرعة من 300 ملغ من عقار "إيه زي دي 7442" قد "أظهرت انخفاضا بنسبة 83% في خطر" تطوير شكل من أشكال الإصابة بكوفيد. وأضافت "لم يتم تسجيل أي شكل خطير من المرض ولا أي وفاة" مرتبطة بكوفيد أثناء الاختبار.

وبعد فترة كانت الدنمارك من أوائل الدول التي علقت اللقاح في 11 مارس 2021 بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية. في ذلك الوقت، وصفت هيئة الصحة الدنماركية القرار بأنه إجراء احترازي وكررت وجهة نظرها بأن لقاح أسترازينيكا "فعال وآمن.

وفي ذلك الوقت قال كل من منظمي الأدوية الأوروبيين والبريطانيين إنهم وجدوا صلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم، لكنهم قالوا إن الفوائد لا تزال تفوق المخاطر.

أهم مساهمي شركة أسترازينيكا

وبعد ذلك بفترة وفي مؤتمر عبر خاصية الفيديو، أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حصول تجلطات دموية. وأضافت كوك أن "منافع اللقاح في الحماية من الإصابة بكوفيد-19 تتفوق على المخاطر المحتملة".

وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو أن "اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفعال".

وأضافت كوك أن "منافعه في حماية الأشخاص من كوفيد-19 مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة".

وأوضحت كوك أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام، "خلصت أيضاً إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية".

إلا أنها أكدت أن الوكالة "لا يمكن أن تستبعد نهائيا" وجود رابط بين اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر.

وعلّقت حوالي 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، احترازيا استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه.

ومن بين أبرز المساهمين في شركة أسترازينيكا ، كلا من بلاك روك لإدارة الاستثمارات البريطانية، شركة ويلينغتون للإدارة، إضافة لمستثمرين آخرين.