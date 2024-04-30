قصة لقاح "أسترازينيكا" المثير للجدل.. ارتبط بجلطات نادرة والشركة تعترف

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اعترفت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، ما يطرح تساؤولات حول السلامة. فما قصة لقاح "أسترازينيكا" المضادر لفيروس كورونا؟.

قالت الشركة المصنعة للقاح في وثائق المحكمة إن لقاح Covishield يمكن أن يسبب، في حالات نادرة، حالة تؤدي إلى جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

تم إنتاج عقار كوفيشيلد، الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أثناء الوباء، من قبل معهد الأمصال الهندي ويتم إدارته على نطاق واسع في الهند.

وتواجه شركة أسترازينيكا دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن لقاحها تسبب في وفيات وإصابات خطيرة في عدة حالات. يسعى الضحايا في ما يصل إلى 51 قضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة للحصول على تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ولم تتدخل حكومة المملكة المتحدة، التي قامت بتأمين أسترازينيكا من الإجراءات القانونية، في الأمر بعد.

"في حالات نادرة جداً"

وكان جيمي سكوت، المشتكي الأول في القضية، قد زعم أنه تلقى اللقاح في أبريل 2021 مما سبب له إصابة دائمة في الدماغ بعد جلطة دموية. وقد منعه ذلك من العمل، حتى أن المستشفى أخبر زوجته 3 مرات أنه سيموت، على حد زعمه.

تطعن شركة AstraZeneca في هذه الادعاءات، لكنها قبلت، في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS".

وتعد TTS، الذي يرمز إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، يتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

ورفعت 51 دعوى أمام المحكمة العليا، من عائلات تطالب فيها بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي رسالة رد أُرسلت في مايو 2023، قالت شركة AstraZeneca لمحامي سكوت: "نحن لا نقبل أن يكون سبب TTS هو اللقاح"، فيما يجادل المحامون بأن لقاح أسترازينيكا أكسفورد "معيب" وأن فاعليته "مبالغ فيها إلى حد كبير" وهو ما تنفيه أسترازينيكا بشدة.

ووفقاً لما نشرته "العربية Business" في ديسمبر من عام 2021، فقد كشفت دراسة أن اللقاح يرتبط بعدد من حالات الجلطات النادرة في التجارب ما قبل السريرية، وأدت المخاوف من وجود صلة بجلطات الدم إلى توقف دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا وتايلاند عن استخدام اللقاح في عمليات التطعيم، كما أرجأت هيئة الغذاء والدواء الأميركية اعتماد الموافقة الطارئة للقاح عدة مرات.

وفضلاً عن ذلك، لم يلعب اللقاح أيضاً دوراً مهماً في حملة الجرعات المعززة، إذ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2021، أنه تم استخدام 48000 جرعة فقط من بين أكثر من 37 مليون جرعة معززة تم تقديمها في المملكة المتحدة حينها.