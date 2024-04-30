ماسك يقترب من تجاوز بيزوس على سلم الثراء بعد إضافة 18.5 مليار دولار إلى ثروته

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وربحت أسهم تسلا أكثر من 82 مليار دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، وهو ما يعني 18.5 مليار دولار زيادة في ثروة إيلون ماسك، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، حسابات "العربية Business"، حيث تقدر حصته في تسلا بنحو 23% من أسهم الشركة.

كان إيلون ماسك قد خسر لقبه كأغنى شخص في العالم، وتعمقت أحزانه بعدما تراجع إلى المرتبة الرابعة قبل أسابيع قليلة، إلا أنه الآن يقترب مجدداً من استعادة لقبه المفقود، حيث من المقدر أن تصل ثروته إلى حدود 200 مليار دولار وبفارق نحو مليار دولار عن جيف بيزوس (الشريك المؤسس لـ أمازون)، و15 مليار دولار عن أغنى شخص في العالم، الفرنسي، برنارد أرنو.

ووفقاً للمثل القائل، "خسائر قومٍ عند قومٍ فوائد"، فعلى العكس خسر المستثمرون الذين راهنوا ضد أسهم تسلا 5.5 مليار دولار في الجلسات الأربع الماضية منذ أن وعدت شركة صناعة السيارات الكهربائية بإطلاق المزيد من السيارات منخفضة السعر، وفقاً لبيانات من "S3 Partners"، بينما حقق إيلون ماسك في الوقت نفسه مكاسب تقترب من 38 مليار دولار في الوقت نفسه.

ارتفع السهم بنسبة 40% تقريباً منذ إعلان 24 أبريل، بما في ذلك قفزة بنسبة 16% تقريباً يوم الاثنين، عندما أزالت شركة صناعة السيارات بعض العقبات التنظيمية الرئيسية التي أعاقت منذ فترة طويلة طرح برنامج القيادة الذاتية في الصين.

وبحسب "رويترز"، فإن ارتفاع يوم الاثنين كلف البائعين على المكشوف 2.93 مليار دولار، وجعل شهر أبريل غير مربح بخسائر قدرها 2.11 مليار دولار، وفقاً لشركة التحليلات.

ومع ذلك، مع انخفاض أسهم الشركة بنسبة 20% تقريباً لعام 2024، بلغت الأرباح التي سجلها البائعون على المكشوف لأسهم تسلا 4.10 مليار دولار لهذا العام حتى الآن.

وقال إيهور دوسانيوسكي، رئيس التحليلات التنبؤية في S3: "لم يكن هذا ضغطاً قصيراً حيث شهدنا بالفعل عمليات بيع على المكشوف في هذا الارتفاع مع بيع أكثر من 2 مليون سهم جديد خلال الأسبوع الماضي".

يحدث الضغط القصير عندما يضطر هؤلاء المستثمرون إلى تغطية رهاناتهم بسرعة للحد من الخسائر إذا حقق السهم مكاسب بدلاً من الانخفاض.

تعتبر تسلا ثالث أكبر شركة يراهن المستثمرون على هبوط أسهمها ويمتلكون مراكز بيع على المكشوف فيها داخل الولايات المتحدة بعد "إنفيديا"، و"مايكروسوفت". وتبلغ إجمالي قيمة الأسهم المباعة على المكشوف في تسلا 18.53 مليار دولار، أو 3.97% من أسهمها.

أدت خطة الشركة التي يقودها إيلون ماسك لطرح نماذج أرخص إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن تباطؤ نموها، وجاءت بعد أسبوع مضطرب تميز بتسريح عدد كبير من العمال، وخروج المديرين التنفيذيين وتخفيضات الأسعار.