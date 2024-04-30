"تداول السعودية" تستحوذ على 71% من الإدراجات بأسواق المنطقة

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كشفت بيانات حديثة أن القيم السوقية للبورصات العربية ارتفعت بنسبة 12.2% على أساس سنوي، خلال عام 2023 لتسجل نحو 4.6 تريليون دولار.

وعلى هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024، أشار الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية رامي الدكاني، إلى انخفاض السيولة للبورصات العربية بنسبة 13.2% قياسا بالعام 2022 لتسجل 663 مليار دولار، بينما زاد عدد العمليات بنسبة 15.2% لتسجل نحو 129 مليون عملية تداول.

أما بالنسبة للإدراجات، فقد شهدت المنطقة 49 إدراجًا جديدًا، وقد قادت "تداول السعودية" الإدراجات بعدد 35 إدراجا، مستحوذة على ما نسبته 71.4% من إجمالي الإدراجات بأسواق المنطقة.

وفي المرتبة الثانية جاءت سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعدد 6 إدراجات، ولكن في المقابل شهدت العديد من الأسواق العربية شطبا لقيد الشركات عليها، لتسجل الشركات المدرجة زيادة عددية قدرها 32 شركة خلال العام 2023.

وأشار إلى انخفاض إيرادات الطروحات الأولية تقريبا بنسبة 50% لتسجل فقط 10.8 مليار دولار. وبالنسبة للمشتقات المالية، فقد شهدت قيم التداول تراجعا ملحوظا بنسبة 29% مقارنة بعام 2022 الذي كان استثنائيا بشكل كبير.

أما على مستوى جذب مستثمرين جدد فقد استطاعت البورصات العربية جذب أكثر من 900 ألف مستثمر جديد العام 2023 ليسجل إجمالي المستثمرين 11.7 مليون مستمر ما بين أفراد ومؤسسات. وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فقد وزعت المنطقة نحو 21.7 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 20% عن عام 2022.

"الدكاني" أشار إلى أن المؤتمر سيشهد التوقيع على تعهد الصافي الصفري، حيث توقع عليه أربع بورصات عربية في أول مرة خارج مؤتمرات المناخ الدورية، وبهذا يرتفع عدد البورصات العالمية الموقعة على هذا التعهد إلى 15 بورصة عالمية.