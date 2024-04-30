"ثري واي" للعربية: الكثير من الأسهم القيادية بالسوق المصرية أصبحت جاذبة

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واصلت البورصة المصرية تراجعاتها القوية منذ الأسبوع الماضي، مع قيام المؤسسات مصرية وأجنبية بضغوط بيعية في السوق مع تراجع السيولة.

وأكدت رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، أنه لا يمكن وصف ما يحدث من حركة بيعية في البورصة المصرية بـ"عمليات تخارج"، من طرف شركات عربية أو جنبية، مشيرة إلى أن المؤشر استطاع التماسك عند مستوى 24 ألف نقطة، لكن من الملاحظ أن أحجام التداول لا تزال ضعيفة.

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وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن الكثير من الأسهم القيادية أصبحت في مناطق جاذبة جداً، وهذا يغري المستثمرين الأجانب بالولوج إلى السوق المصرية، وهو ما بدأنا نشهده خلال الفترة الحالية، نتيجة حل مشكل أسعار الصرف، بخلاف ما كان يحدث خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت مع بداية جلسات الأسوبع الماضي الحالي لتواصل خسائر تكبدتها الأسبوع الماضي بفعل ضغط من مبيعات المستثمرين العرب.

من ناحية أخرى، حصلت منصة "EFG Hermes ONE" التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، على موافقة هيئة الرقابة المالية كأول منصة مالية في مصر لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل باستخدام "إعرف عميلك" إلكترونياً (eKYC) والتي تتيح إمكانية التحقق من هوية العملاء إلكترونياً. حيث نجحت الشركة في تقديم نظام رقمي متكامل لعمليات التداول من خلال استخدام شركة «Digify» لحلول التعريف الرقمي.

وتتيح المنصة تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين، مع إمكانية التداول في البورصة المصرية بسهولة من خلال فتح حسابات بمحافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، مع تزويدهم بباقة متكاملة من المزايا والخصائص المتطورة فور تسجيلهم، والتي تتضمن إمكانية تنفيذ الصفقات، وكذلك تتبع حركة السوق المالية بالتوقيت المباشر، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء. كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستفادة من نظام محاكاة افتراضي، وكذلك الاطلاع على نشرة التحليل الفني، فضلاً عن إنشاء ومتابعة وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظياً.