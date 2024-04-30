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خاص

"Hawk Energy" للعربية: حظر أوروبا للفحم وراء ارتفاع أسعار الغاز

مواسم صيانة المنشآت قلل من أحجام المعروض

دبي - العربية.نت
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سجلت أسعار النفط مكاسب الأسبوع الماضي وحتى الآن خلال شهر أيريل/نيسان، وارتفع خام برنت 1.2%، في حين قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي في جلسة أمس بنحو 5% إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعاً.

وأكد مستشار الطاقة في "Hawk Energy" خالد العوضي، أن من بين العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار الغاز الأميركي، صدور قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر الفحم الحجري، مشيراً كذلك عامل آخر وهو أن الموسم الآن يعتبر فترة صيانية للمنشآت الغازية.

أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز لأعلى مستوى في 12 أسبوعا

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وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية Business" أن العوامل المناخية وتراجع الإنتاج ساهمت في تصاعد الأسعار، لأن الأسواق تتفاعل مع هذه الظروف، خاصة مع إعلان شركة أميركية عاملة في غاز عن "حالة الظروف القاهرة".

واستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها قبل يوم بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) الآمال في إعلان وقف لإطلاق النار رغم استمرار الهجمات على البحر الأحمر فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 88.67 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4% إلى 82.93 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونج الخبير الاستراتيجي للسوق لدي آي.جي إن "المفاوضات الجارية من أجل وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس جعلت المستثمرين في سوق النفط يقللون توقعاتهم بشأن تأثير المشكلات الجيوسياسية على أسعار النفط في حين يثير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعض القلق على المدى القريب".

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