"Teneo": فتح قضايا إفلاس لـ 69 شركة سعودية خلال الربع الأول 2024
معظم حالات الإفلاس الجديدة تأتي من قطاعي المقاولات والتجزئة
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بدأت السعودية قبل سنوات قليلة بتطبيق نظام جديد لإفلاس الشركات وحمايتها من الدائنين، لتجنيها التصفية والخروج من السوق.
وفي تقريرها الأخير، أشارت شركة "Teneo" للاستشارات إلى أن هذا النظام أتاح لـ 69 شركة في السعودية فتح قضايا إفلاس خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالي الحالات المسجلة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معظم حالات الإفلاس الجديدة تأتي من قطاعي المقاولات والتجزئة خاصة في مدينة الرياض.
وأوضحت "Teneo" أن أكثر من 45% من القضايا المفتوحة حديثاً تتعلق بطلبات التصفية التي تم رفضها وإعادة تصنيفها إلى التصفية الإدارية من قبل المحكمة.
في مقابلة مع "العربية Business"، قالت كوثر بوعلي مدير Teneo للاستشارات، إن كثيرا من الشركات أصبح لديها معرفة بالأدوات المتاحة لها بموجب قانون الإفلاس، مشيرة إلى أن هناك زيادة في استخدام القانون.
وأضافت أن الشركات التي تعتمد على تمويل التشغيلية تواجه صعوبات في إعادة تمويل القروض القائمة أو الحصول على قروض جديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكرت أن الشركات الأكثر عرضة للإفلاس تعمل في قطاعات البناء والبيع بالتجزئة وخدمات المستهلكين.
وكشفت أن الهدف الأساسي من قانون الإفلاس هو التركيز على ضمان إدارة فعالة لصالح المدين، والحفاظ على القيمة القابلة للتحقيق وتعظيم قدر الإمكان.
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