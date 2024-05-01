جني أرباح يكبد بورصة مصر خسائر بـ137 مليار جنيه في أبريل

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، بعد سيطرة موجة من عمليات جني الأرباح على نطاق واسع، طالت كافة الأسهم وخاصة الأسهم القيادية، على الرغم من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال النصف الأول من الشهر قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال تعاملات الشهر الماضي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7.58% بخسائر سوقية بلغت 137.3 مليار جنيه، لينخفض رأس المال السوقي من مستوى 1811 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر مارس الماضي، إلى نحو 1674 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل الماضي.

"ثري واي" للعربية: الكثير من الأسهم القيادية بالسوق المصرية أصبحت جاذبة

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 9.06% فاقدًا نحو 2435 نقطة، ليتراجع من مستوى 26883 نقطة بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 24448 نقطة بنهاية تعاملات شهر أبريل.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.73% فاقدًا نحو 600 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6174 نقطة إلى مستوى 5573 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 9.45% فاقدًا نحو 829 نقطة ليتراجع من مستوى 8767 نقطة ليستقر بنهاية تعاملات إبريل عند مستوى 7938 نقطة.

فيما انخفض إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.156 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بكمية تداولات بلغت 17.41 مليار سهم منفذة على 1.84 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 2.154 تريليون جنيه، من خلال كمية تداولات بلغت 16.67 مليار سهم منفذة على 2.78 مليون عملية خلال شهر مارس الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 60.3 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 17.3 مليار سهم بعدد عمليات 1.83 مليون عملية. فيما بلغت قيمة التداول بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 437 مليون جنيه، بحجم تداول 312.3 مليون سهم منفذة على 40.7 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على نحو 5.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين استحوذت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة على نحو 94.43%.