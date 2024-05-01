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قال رئيس أبحاث السوق في "مودرن كابيتال" عبد العظيم الأموي، إن تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر أمس كشف عن أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغ 290 طنا في الربع الأول من العام الجاري.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن المشتريات إذا مضت البنوك المركزية لتعزيز مشترياتها بهذه الوتيرة سوف تسجل 3 آلاف طن مشتريات سنوية للبنوك المركزية للعام الثالث على التوالي تدعم الأسعار.

وأشار إلى أكثر من عامل تدعم الطلب على الذهب في أسواق التجزئة رغم التباين في أرقام الاستهلاك في الهند في الفصل الأول من العام الجاري والربع الأول من 2023، ويوجد ارتفاع في الصين بنحو 6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال إن الطلب الاستثماري على الذهب مازال متأخرا والأسعار السائدة حاليا ليست مدفوعة به.

وذكر أن موجودات الذهب في الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات منخفضة في أول 3 أشهر من 2024 حيث خسر 114 طنا في هذه الفترة ما يعني أن أسباب ارتفاعات الأسعار هي عبارة عن علاوة مخاطر جيوسياسية وهي معروفة منذ 2020 وقت جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد التي حدثت مع فترة الإغلاق إلى الحرب الروسية الأوكرانية ثم التوترات في الشرق الأوسط والهجوم على الناقلات في البحر الأحمر ثم التوتر بين إيران وإسرائيل، وكل هذه الأمور دفعت الأسواق لأن تسعر علاوة مخاطر كبيرة.

واستبعد تكرار زخم ارتفاع أسعار الذهب الذي حدث في الربع الأول، في الفصل الثاني، وقال الأموي "لا أتوقع أن يحقق الذهب قمة جديدة بعد التي حققها عند 2431 دولارا في الربع الثاني، مشيرا إلى أن الأسواق ستراقب التغيرات في الربع الرابع من العام وسياسات الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة".

وقال إن الانتخابات الأميركية تضيف مزيدا من الضغوط على البنك الفيدرالي ما يرجح أن البنك لن يقدم على شيء بشأن الفائدة حتى نهاية العام، وفي تلك الحال يربح الدولار ويضع ضغوطا على الذهب.

وأشار إلى أن أهم عاملين يدعمان صعود أسعار الذهب في الفترة المقبلة هما الزيادة الكبيرة لمشتريات البنوك المركزية أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية مجددا.