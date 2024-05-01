قفزات كبيرة لأسهم شركات "القنب" الأميركية.. سوق بقيمة 35 مليار دولار

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أوصت وزارة العدل الأميركية بإعادة تصنيف القنب على أنه أقل خطورة، وهو القرار الذي يمكن أن يساعد صناعة الماريغوانا القانونية المتنامية على الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

قدّم المدعي العام ميريك غارلاند يوم الثلاثاء اقتراحاً لإعادة تصنيف الماريغوانا من الجدول الأول إلى الجدول الثالث، وفقاً لبيان مقتضب للوزارة. "بمجرد نشره من قبل السجل الفيدرالي، فإنه سيأخذ مساره في عملية رسمية لوضع القواعد على النحو الذي يحدده الكونغرس في قانون المواد الخاضعة للرقابة.

ولا تزال هناك عدة خطوات قبل أن يتم حذف الماريغوانا من الجدول الأول، حيث يتم إدراجها مع المخدرات الخطيرة مثل الهيروين، ووضعها في الجدول الثالث، وهو للعقاقير الأقل خطورة ذات الاستخدام الطبي. وهذا من شأنه أن يسهل الوصول إلى القنب للمرضى والباحثين الذين يدرسون تطبيقاته الطبية من دون إلغاء تجريمه. ومع ذلك، فإن إنتاج وتوزيع وحيازة الماريغوانا لأغراض ترفيهية، سيظل غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتأتي هذه الجهود، التي لا يزال من الممكن أن تنهار، بعد مرور 30 عاماً تقريباً على تشريع الماريغوانا الطبية في ولاية كاليفورنيا. أصبح الآن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة قادرين على شراء الماريغوانا بموجب خليط من القوانين التي يحركها الناخبون في كل ولاية على حدة.

ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالقنب يوم الثلاثاء، حيث صعد سهم شركة "Curaleaf Holdings" بنسبة 25% في التعاملات الأميركية وقفزت شركة "Green Thumb Industries" بنسبة 22%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر MJ PurePlay 100، الذي يتتبع 95 سهماً عالمياً منكشفاً على صناعة القنب، بنسبة 22%، وهي أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ أكتوبر 2022.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى جانب زملائه الديمقراطيين كوري بوكر من نيوجيرسي ورون وايدن من ولاية أوريغون، في بيان مساء الثلاثاء إنهم سيعيدون تقديم التشريع "من شأنه أن ينهي حظر القنب الفيدرالي عن طريق إزالة القنب من قانون المواد الخاضعة للرقابة".

رهان على أصوات الناخبين

ويعتقد غالبية الأميركيين أنه يجب إلغاء تجريم الماريغوانا للاستخدام الترفيهي أو الطبي، وهي سياسة قال الرئيس جو بايدن إنه سيتبعها أثناء وجوده في منصبه لكنها لا تزال تفتقر إلى دعم واسع النطاق في الكونغرس. وتضاءلت شعبية بايدن بين الكتل الانتخابية الرئيسية التي تفضل التقنين، بما في ذلك الناخبين الشباب والأميركيين السود.

ومنذ أكثر من عام، أصدر بايدن عفواً عن جرائم الماريغوانا الفيدرالية، في محاولة لحل المفارقة المتمثلة في أن الشركات تبيع الآن منتجاً لا يزال الناس مسجونين بسبب حيازته – حيث يمثل الأميركيون السود نسبة غير متناسبة من المعتقلين. وكان العفو مستمرا.

ويمكن أن تنقلب العملية رأساً على عقب إذا خسر بايدن انتخابات هذا العام أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم تستجب حملته على الفور لطلب التعليق. عارض الجمهوريون عموماً إعادة جدولة الماريغوانا أو إلغاء تجريمها.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليز في مقابلة: "نحن بحاجة إلى خفض عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وليس زيادة هذا العدد". "لا ينبغي لنا أن نجعل الأمور أسوأ".

وفي الوقت نفسه، يدرس الكونغرس التغييرات المحتملة لفتح الباب أمام المقرضين لتقديم الخدمات المصرفية بسهولة أكبر لشركات الماريغوانا. وبينما يفكر الديمقراطيون في إضافته إلى مشروع قانون إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية، فإن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لا يزال يعارضه. شكك العديد من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في إدراجه، بما في ذلك ستيف داينز من ولاية مونتانا، أحد رعاة مشروع القانون.

استمرار المناقشات

وقالت شركات القنب، وبعضها مدعوم من صانعي الكحول والتبغ، إن المواد التي تحتوي على مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) ذات التأثير النفساني يجب أن تكون قابلة للبيع مثل الكحول أو السجائر. وهذا يعني "إلغاء جدولة" الدواء تماماً.

ولا يزال تصور الجمهور للقنب يمثل أيضاً مشكلة رئيسية. يُنظر إلى الحشيش الآن على أنه أقل ضرراً على الصحة من الخمر من قبل الفئة الديموغرافية "الرصينة في كاليفورنيا"، التي تخلت عن الكحول والمخدرات الأخرى ولكنها استمرت في استخدام الماريغوانا. إنه الدواء غير القانوني الأكثر استخداماً على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقد أدى التشريع على مستوى الولاية إلى جمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها، مما جلب حوالي 3 مليارات دولار من عائدات الضرائب، وفقاً للمؤسسة غير الربحية للضرائب.

ومع ذلك، فإن حفظ السجلات بشكل متقطع جعل من الصعب الحكم على التأثير الإجمالي للاستخدام الأكثر انتشاراً والذي يأتي مع التقنين.

"تفاؤل قوي"

وأشادت شركات القنب بهذه الأخبار، على الرغم من أن السلطات الأميركية لم تعلق رسمياً بعد على هذه المسألة.

وقال بن كوفلر، الرئيس التنفيذي لشركة Green Thumb: "إن الاعتراف الرسمي بأن القنب له فائدة طبية من وكالة حكومية يؤكد صحة مهمتنا وإيماننا بأن القنب لديه القدرة على تحسين المزاج".

وقال مجلس القنب الأميركي، وهو مجموعة تجارية لهذه الصناعة، إن "الانتقال إلى الجدول الثالث يمثل تحولا جذريا في قوانين المخدرات في بلادنا"، مضيفا أن التغيير سينهي العقوبة الضريبية التي تسمى 280E والتي تمنع الشركات التي تتعامل في المواد غير القانونية اتحاديا من الحصول على التخفيضات الضريبية. وقالت المجموعة إن الوضع القانوني الجديد يجب أن يساعد شركات القنب بجميع أحجامها، ويجعل السوق المنظمة أكثر قدرة على التنافس مع السوق غير القانونية.

سوق بقيمة 35 مليار دولار

إن إعادة الجدولة، إذا تم سنها في نهاية المطاف، ستمثل نعمة لصناعة القنب القانونية التي تشير التقديرات إلى أنها ولدت حوالي 35 مليار دولار من المبيعات العام الماضي، وفقاً لشركة New Frontier Data، وهي شركة لأبحاث السوق.

إذا تم إعادة تصنيف الماريغوانا ضمن الجدول الثالث، فسيتم التعامل معها مثل الكيتامين والمنشطات الابتنائية، والتي تتطلب وصفات طبية ولكنها ليست محظورة فيدرالياً.