سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.. كيف يتحركان؟

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واصلت سوق الصرف في مصر استقرارها مع الثبات النسبي لأسعار صرف الدولار والعملات العربية بينها الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 12.73 جنيهًا للشراء، و12.77 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.02 جنيهاً للشراء، و13.04 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 154.61 جنيه للشراء، و155.43 جنيه للبيع.

نائب محافظ "المركزي" يتحدث عن السوق السوداء للدولار في مصر وسعر الصرف

وفي المقابل، تتجه السوق السوداء إلى التوقف بشكل كامل مع غياب التجار والمضاربين، بالتزامن مع انهيار الطلب من قبل المستوردين على الدولار في السوق الموازية التي تواجه خسائر حادة وعنيفة منذ قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض قيمة الجنيه مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

خلال التعاملات الأخيرة، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار 47.80 جنيهًا للشراء، و 47.90 جنيهًا للبيع، لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر عند مستوى 47.80 جنيهًا للشراء، و47.90 جنيهًا للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 47.78 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعًا بين 11 إلى 14 قرشاً في البيع والشراء. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 50.94 جنيهاً للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر، سجل سعر صرف اليورو نحو 50.93 جنيهاً للشراء، و51.12 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي- مصر عند مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.13 جنيهًا للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة نحو 51.25 جنيهاً للشراء، و51.41 جنيهًا للبيع.

أيضاً، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 18 إلى 15 قروش في الشراء والبيع. ولدى البنك الأهلي المصري استقر سعر الصرف عند مستوى 59.64 جنيه للشراء، و59.87 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك مصر مستوى 59.62 جنيه للشراء، و59.87 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي عند مستوى 59.62 جنيه للشراء، و59.87 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر عند مستوى 59.91 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.