"بلومبرغ": البحرين تبحث بيع حصة من خط أنابيب النفط الرابط مع السعودية

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أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن البحرين تبحث عن مستثمرين في خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وفقاً لما نقلته عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business"، حيث يتطلع أصغر اقتصاد في الخليج إلى تسييل أصول الطاقة.

وقالت المصادر، إن الحكومة يمكن أن تجمع بضع مئات الملايين من الدولارات من بيع الحصة.

ويمكن لخط الأنابيب نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل من النفط يومياً، ويربط منشآت معالجة النفط السعودية في بقيق بمصفاة بابكو في البحرين.

ورفض ممثلو شركة نفط البحرين "بابكو"، التي تدير البنية التحتية للطاقة في البلاد بما في ذلك خط الأنابيب، التعليق.

وكانت البحرين تتطلع لتعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص في بعض أصولها من النفط والغاز، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في وقت سابق. وهذا جزء من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية منذ عقود.

وتنتهج البحرين استراتيجية مماثلة لدول الخليج المجاورة لها في طرح بعض الحصص من صناعة الطاقة أمام المستثمرين.

وعرضت الرياض حصة في أرامكو بطرح عام أولي في 2019، ثم أتبعتها ببيع حقوق تأجير بعض خطوط الأنابيب للمستثمرين. باعت أبوظبي أيضاً حصة في شركة أدنوك لأنابيب النفط قبل 5 سنوات، على الرغم من أن شركة مقرها في الإمارة أعادت مؤخراً شراء حصة شركة بلاك روك وشركة كيه كيه آر آند كو في هذه الأعمال.