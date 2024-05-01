تغريدة لـ نجيب ساويرس تثير جدلاً.. "استفيدوا منه يقدر ينقذ الاقتصاد"!

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علّق رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول لـ كارلوس غصن – الرجل الذي أنقذ شركة نيسان من أزمة كادت تطيح بها، قبل هروبه المثير من اليابان خشية محاكمة يراها غير عادلة -، حيث غرّد ساويرس على حسابه على موقع X: "استفيدوا منه.. زي ما أنقذ نيسان ينقذ اقتصاد لبنان".

لاقى المقطع المصور، والذي كان جزءا من لقاء غصن مع قناة "LBC" اللبنانية، انتشاراً واسعاً، وردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترح غصن.

وقال غصن في الفيديو، إن تقييم جميع الأصول اللبنانية بمبلغ 40 مليار دولار "غير منطقي"، إذ كيف يمكن لبلد لديه كل الصلاحيات لطباعة النقود ومنع التراخيص وفرض الضرائب، فضلاً عن الأصول والمرافق مثل المطارات والموانئ أن يبلغ تقييمه 40 مليار دولار، بينما شركة مثل "تسلا" والتي ولدت حديثاً للمنافسة في قطاع شديد التنافسية وبه عمالقة راسخون أن تسبق الجميع بتقييم 500 مليار دولار ومبيعات أقل من مليون سيارة.

استفيدوا منه زي ما انقذ نيسان ينقذ اقتصاد لبنان …👍 https://t.co/mviHRK9xxc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 29, 2024

وأوضح غصن في حديثه، أن التقييم مرتبط بوجود رؤية: "إذا كان تقييم للأصول دون رؤية فهذا ما يجعل القيمة 40 مليار دولار، لكن لو هناك التفاف حول رؤية، فإن التقييم سيراعي تلك الاستراتيجية". "على لبنان التفكير في 14 مليون لبناني في الخارج، يمكن البدء من هؤلاء".

بعض الردود على المقطع، اعتبرت أن حديث "غصن" كان بمثابة مغازلة للعامة، حيث لم يأخذ في الحسبان العديد من العوامل التي تمثل مخاطر بالنسبة للمستثمر.