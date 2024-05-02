أسهم "Nio" الصينية ترتفع 23% بعد مضاعفة عمليات تسليم السيارات الكهربائية في أبريل

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قفزت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "Nio" بنسبة 20% يوم الخميس بعد أن زادت تسليمات سياراتها بأكثر من الضعف في أبريل.

وقفزت أسهم الشركة المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 23% إلى 44.20 دولار هونغ كونغ، لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع. وساعدت أسهم Nio أيضاً في تعزيز مؤشر Hang Seng الأوسع نطاقاً، والذي قفز بنسبة 2% بحلول منتصف النهار.

وقالت Nio إنها سلمت 15,620 مركبة في أبريل، بزيادة قدرها 134.6% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء: “تألفت عمليات التسليم من 8,817 سيارة دفع رباعي كهربائية ذكية فاخرة، و6,803 سيارة سيدان كهربائية ذكية متميزة"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

سلمت "نيو" 45,673 مركبة حتى الآن هذا العام، بزيادة 21.2% عن نفس الفترة من العام السابق.

قامت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية أيضاً بتوسيع شراكاتها في مجال مبادلة البطاريات في إطار سعيها للحصول على ميزة في جانب البنية التحتية للنظام البيئي للمركبات الكهربائية. تهدف مثل هذه الجهود إلى تخفيف قلق المستهلكين بشأن نطاق القيادة.

كما أبلغت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الأخرى، بما في ذلك Li Auto وXpeng وBYD، عن تسليمات لشهر أبريل يوم الأربعاء، في حين كانت Li Auto هي الشركة الوحيدة التي أعلنت عن تسليمات أقل من الشهر السابق.

قامت شركة Li Auto بتسليم 25,787 مركبة في أبريل، بانخفاض 11% عن شهر مارس. ولا تزال أسهم الشركة المدرجة في هونج كونج مرتفعة بنسبة 3%.

وقالت شركة Xpeng إنها سلمت 9393 سيارة كهربائية في أبريل، بزيادة 4% عن الشهر السابق. بلغ حجم مبيعات BYD للمركبات الكهربائية 313,245 سيارة في أبريل، بزيادة 3.6% عن 302,459 سيارة في مارس.

وقفزت أسهم Xpeng المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 7.5%، بينما ارتفعت أسهم BYD بنسبة 5%.

حروب الأسعار تشتعل

دخل صانعو السيارات الكهربائية الصينيون في حرب أسعار مع أكبر منافس لهم، شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا، مع احتدام المنافسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وخفض كبار صانعي السيارات الكهربائية في جميع المجالات الأسعار في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السيارات المحليون إلى التفوق على شركة تسلا في مجال التكنولوجيا الفاخرة والأسعار التنافسية.

وفي الآونة الأخيرة، خفضت شركة تسلا السعر المبدئي لموديلها 3 في الصين والأسواق الرئيسية الأخرى، في حين خفضت شركة Li Auto أيضاً أسعار عدد من طرازاتها.

انضمت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شاومي مؤخراً إلى المعركة، وأطلقت سيارة كهربائية في أوائل أبريل. قامت الشركة بتسعير سيارة SU7 بسعر أقل بنحو 4000 دولار من طراز "تسلا 3"، وزعمت الشركة أيضاً أن السيارة الجديدة سيكون لها نطاق قيادة أطول.

في الأسبوع الماضي فقط، قال الرئيس التنفيذي لي جون إن سيارتها الكهربائية الجديدة تباع بشكل أفضل من المتوقع، وتأمل الشركة في تحقيق التعادل في وقت أقرب مما كان متوقعاً على الرغم من بيعها بسعر أرخص من طراز Tesla 3.