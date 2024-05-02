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قال مدير تمويل التطوير العقاري لدي "صكوك كابيتال" أحمد المانع، إن القروض العقارية في السعودية ارتفعت من بعد عام 2016 بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التى ارتكزت على ثلاثة أهداف استراتيجية هي اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي و وطن طموح.

أضاف في مقابلة مع "العربية business " أنه تحت هدف المجتمع الحيوي جاء برنامج الإسكان الذي يستهدف رفع نسبة تملك المواطنين من 47% عام 2016 إلى 70 % بحلول عام 2030 وللوصول إلى هذا الهدف كان لابد من التعاون مع البنوك والجهات التمويلية ووضع تشريعات وتنظيمات واضحة للسوق العقارية وزيادة المعروض السكني.

وذكر المانع أن القروض العقارية السكنية المقدمة من شركات التمويل والمصارف نمت بمعدل سنوي مركب 60% منذ عام 2016 منذ كان 14 مليار ريال ليصل إلى 153 مليار ريال في ريال في عام 2021 ، وانخفاض أسعار الفائدة ساعد في ارتفاع نسب التملك بين المواطنين ولكن جهود برنامج الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التعامل مع البنوك والجهات التمويلية أدى إلى هذا الارتفاع.

وقال إن من أهم البرامج التمويلية هو برنامج "سكني" عندما تم الربط التقني بين المستفيد والمطور العقاري و الصندوق العقاري، مشيرا إلى إن القروض العقارية مرتبطة بشكل أساسي بأسعار الفائدة وحينما تنخفض الفوائد يرتفع الطلب على القروض العقارية.

وتوقع نمو القروض العقارية في السعودية مدعومة برؤية المملكة لرفع نسب التملك والزيادة السكانية في جميع مناطق المملكة.

وذكر أن الطلب على القروض العقارية تركز بشكل أكبر على الشقق السكنية، حيث ارتفاع الطلب على القروض الخاص بالشقق بنسبة 79% خلال 3 سنوات وزاد الطلب على القروض المقدمة من شركات التمويل للشقق السكنية بنسبة 123% من عام 2019، وحتى نهاية العام الماضي ويرجع هذا السبب إلى العديد من المؤثرات أهمها ارتفاع أسعار الأراضي حيث يتوجه المستفيد إلى الحصول على وحدة عقارية تتلائم مع طبيعة القرض وحجمه.