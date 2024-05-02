مراسل العربية "ريز خان" يجري مقابلة حصرية مع بيل غيتس في العاصمة السعودية الرياض

1 دقيقة للقراءة

يجري مراسل قناة العربية الإنجليزية، ريز خان، مقابلة حصرية مع الملياردير الخيّر والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس في العاصمة السعودية الرياض.

وناقش الجانبان أحدث الشراكة المعلنة بين المملكة العربية السعودية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للقضاء على شلل الأطفال في عدة دول.

ويسلط غيتس الضوء خلال المقابلة، على الالتزام الكبير الذي تعهدت به مؤسسته والحكومة السعودية باستثمار 620 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمكافحة المرض.

في المقابلة الواسعة النطاق، تطرق خان وغيتس إلى العديد من المواضيع الأخرى، بما في ذلك الصراعات العالمية، مثل تلك الموجودة في أوكرانيا وغزة، وكيف يمكنهم تحويل الأموال والاهتمام بالمبادرات الصحية وسط هذه الظروف.

كما يسلط غيتس الضوء أيضاً على الدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي وتشجيع العمل الخيري. ويتناول أيضاً المعلومات الخاطئة حول اللقاحات التي تفاقمت بسبب الوباء.

المقابلة الحصرية ستبث اليوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت دبي (5 مساءً بتوقيت غرينتش) على قناة العربية وسيكون متاحاً على قناة العربية الإنجليزية على اليوتيوب وموقعها الإلكتروني.