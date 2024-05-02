هواوي تدعم سراً الأبحاث الأميركية وتمنح جوائز بملايين الدولارات

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أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق الاتصالات الصيني المدرج على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، تموّل سرا الأبحاث المتطورة في الجامعات الأميركية بما في ذلك جامعة هارفارد من خلال مؤسسة مستقلة مقرها واشنطن.

وتعد هواوي الممول الوحيد لمسابقة بحثية منحت ملايين الدولارات منذ إنشائها في عام 2022 واجتذبت مئات المقترحات من علماء حول العالم، بما في ذلك علماء في أفضل الجامعات الأميركية التي منعت باحثيها من العمل مع الشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر.

وتدير المسابقة مؤسسة أوبتيكا، وهي ذراع لجمعية أوبتيكا المهنية غير الربحية، والتي تدعم أبحاث أعضائها حول الضوء تقنيات مثل الاتصالات والتشخيص الطبي الحيوي والليزر.

ذكرت الوثائق، وهي غير عامة استعرضتها المؤسسة "لن يُطلب من المؤسسة تعيين شركة هواوي كمصدر تمويل أو راعي للبرنامج" للمسابقة و"يجب اعتبار وجود ومحتوى هذه الاتفاقية والعلاقة بين الأطراف معلومات سرية أيضاً".

تكشف النتائج عن استراتيجية واحدة تستخدمها شركة هواوي، ومقرها الصين، لتبقى في طليعة تمويل الأبحاث الدولية على الرغم من شبكة القيود الأميركية المفروضة على مدى السنوات القليلة الماضية رداً على المخاوف من إمكانية استخدام بكين لتكنولوجيتها كأداة تجسس.

وقال المتقدمون ومسؤولو الجامعات الذين اتصلت بهم بلومبرغ وكذلك أحد حكام المسابقة إنهم لم يعرفوا دور هواوي في تمويل البرنامج حتى سألهم أحد المراسلين. وقال قسم من المتقدمين الذين أجرت بلومبرغ مقابلات معهم إنهم يعتقدون أن الأموال جاءت من المؤسسة وليس من كيان أجنبي.

هناك 11 فرصة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة Optica تُدرج "جوائز وزمالات الحياة المهنية المبكرة". جميعها باستثناء المسابقة التي تمولها هواوي - والتي تمنح مليون دولار سنوياً، أو عشرين ضعف الجائزة النقدية السنوية التالية الأكثر ربحاً على الموقع - تُدرج المساهمين الماليين من الأفراد والشركات.

وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة ومؤسسة أوبتيكا أنشأتا المسابقة لدعم البحث العالمي وتعزيز التواصل الأكاديمي. وقال المتحدث إن اسم هواوي ظل خاصاً لمنع اعتبار المسابقة ترويجية وأنه لم تكن هناك نية سيئة.

الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيكا، ليز روغان، قالت في بيان إن بعض الجهات المانحة للمؤسسة "تفضل عدم الكشف عن هويتها، بما في ذلك الجهات المانحة الأميركية" وأنه "لا يوجد شيء غير عادي في هذه الممارسة".

"تبرع هواوي تمت مراجعته من قبل مستشار قانوني خارجي وحصل على موافقة مجلس إدارة المؤسسة".

وتتناقض الجهود السرية في واشنطن مع المبادرات العامة لشركة هواوي في العديد من الدول الأوروبية. تعد فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، موطناً للمراكز العلمية التي تحمل العلامة التجارية للشركة، على الرغم من توصية المفوضية الأوروبية بحظر استخدام معدات الشركة في شبكات الدول الأعضاء بسبب المخاطر الأمنية.

يكرّم التقرير السنوي لمؤسسة أوبتيكا لعام 2023 شركة هواوي في قسم يدرج "الجهات المانحة على أعلى مستوى" الذين قدموا أكثر من مليون دولار منذ تأسيس المنظمة قبل أكثر من عقدين من الزمن. تعد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة غوغل، وميتا بلاتفورمز من بين الشركات التي تنتمي إلى ثاني أعلى فئة من المانحين الذين قدموا 200 ألف دولار أو أكثر.

ولم يحدد التقرير متى تبرع أي من المانحين بالمال، أو فيما تم استخدامه، أو مقدار ما قدموه.

خوفاً من فقدان التمويل من المصادر الفيدرالية بما في ذلك البنتاغون والمؤسسة الوطنية للعلوم بسبب مخاوف أمنية، طلبت العديد من الجامعات الأميركية من الباحثين في السنوات الأخيرة قطع العلاقات مع شركة هواوي. كما عززت المدارس أيضاً السياسات التي تتطلب من الأكاديميين الكشف عن التمويل الأجنبي.

ضمن قواعد الولايات المتحدة

وقال كيفن وولف، الشريك في Akin المتخصص في ضوابط التصدير، إن ترتيبات التمويل السرية للمؤسسة على الأرجح لا تنتهك لوائح وزارة التجارة الأميركية التي تمنع الأشخاص والمنظمات من مشاركة التكنولوجيا مع هواوي.

وأوضح وولف السبب في أن مثل هذه القواعد لا تنطبق على نوع البحث الذي تطلبه المنافسة، وهو العلم الذي من المفترض نشره. وأضاف أنه إذا خضعت شركة هواوي لعقوبات وزارة الخزانة، فمن المحتمل ألا يكون النشاط قانونياً.

الفائزون من الجامعات

طلبت مؤسسة أوبتيكا من الجامعات التي حصل باحثوها على تمويل أن تقبل الأموال نيابة عن الفائزين.

وقال متحدث باسم جامعة هارفارد إن الجامعة لديها سياسة ضد العمل مع هواوي.

وقال متحدث باسم جامعة جنوب كاليفورنيا، التي كان لها فائزان على مدى العامين الماضيين، إنها تتبع اللوائح الأميركية بشأن الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية. وجاء في بيان قدمه المتحدث: "لم تكن هناك مؤشرات للاشتباه في أي تورط أجنبي في وقت سداد المدفوعات، وليس لدينا مثل هذه المؤشرات في الوقت الحاضر".

ولم يستجب آلان ويلنر، أستاذ الهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي كان أحد تحكيم المسابقة، لطلبات التعليق.

وقالت متحدثة باسم جامعة كولومبيا البريطانية إن علاقة المدرسة هي مع مؤسسة أوبتيكا وإن الجامعة أو مقدم الطلب الفائز لم يكونا على علم وقت منح الجائزة بأنها ممولة من طرف ثالث.

ولم يستجب ممثلون من جامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة أريزونا، التي تضم واحدة من أفضل كليات البصريات في الولايات المتحدة، للطلبات المتكررة للتعليق على تمويل هواوي للمتقدمين الفائزين.

خبير هواوي البصري

أصبحت هواوي عضواً في المنظمة الأم للمؤسسة Optica في أواخر عام 2021، حيث التزمت برعاية المسابقة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وتخطط لتمويل الحدث لمدة 10 سنوات، وفقاً للوثائق غير العامة التي استعرضتها بلومبرغ، وهو ما يعني منح إجمالي 10 ملايين دولار على أساس المدفوعات السابقة.

تقبل المؤسسة حالياً المقترحات لدورة التقديم لعام 2024، والتي تستمر حتى 21 مايو، مع خطط لمنح 10 فائزين 100 ألف دولار لكل منهم للسنة الثالثة على التوالي.

لدى هواوي مسؤول تنفيذي واحد في لجنة الاختيار المكونة من 10 أشخاص في المسابقة. العالم شيانغ ليو، المقيم في هونغ كونغ، هو كبير خبراء المعايير البصرية في شركة هواوي، وفقاً لملفه الشخصي على LinkedIn.

وفي عام 2021، نشر كتاباً عن تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس بعد أن أمضى أكثر من 7 سنوات في وحدة Futurewei الأميركية التابعة لشركة هواوي، حسبما يقول الملف الشخصي. قبل حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، درس ليو في معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعمل تحت إشراف مجلس الدولة الصيني.