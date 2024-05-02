وثائق محكمة مكافحة الاحتكار تكشف لأول مرة حقيقة العلاقة بين "غوغل" و"أبل"

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دفعت شركة "ألفابيت" لشركة أبل 20 مليار دولار في عام 2022 لكي تصبح غوغل محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري، وفقاً لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثاً في دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد غوغل.

وتقع الصفقة بين عملاقي التكنولوجيا في قلب القضية التاريخية، التي يزعم فيها القائمون على مكافحة الاحتكار أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة. وستقدم وزارة العدل وغوغل المرافعات الختامية في القضية يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت غوغل وأبل تأملان في حماية مبلغ الدفع من الكشف العلني. وفي المحاكمة في الخريف الماضي، شهد المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل أن غوغل دفعت "المليارات"، دون تحديد رقم. كشف شاهد من غوغل لاحقاً عن طريق الخطأ أن غوغل تدفع 36% من الإيرادات التي تجنيها من الإعلانات على شبكة البحث لشركة أبل.

وتمثل وثائق المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قبل المرافعات الختامية أول تأكيد علني للأرقام من قبل نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة أبل، إيدي كيو. لم يتم الكشف عن هذه الأرقام من قبل أي من الشركتين في ملفات الأوراق المالية الخاصة بهما. وكشفت الوثائق أيضاً عن أهمية المدفوعات بالنسبة لشركة أبل. على سبيل المثال، في عام 2020، شكلت مدفوعات غوغل لشركة أبل 17.5% من الدخل التشغيلي للشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وتعد الاتفاقية مع شركة أبل أهم صفقات غوغل الافتراضية، لأنها تحدد محرك البحث للهاتف الذكي الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة.

وافقت شركة أبل لأول مرة على استخدام غوغل في متصفح Safari في عام 2002 مجاناً. لكن الشركات قررت في وقت لاحق تقاسم الإيرادات الناتجة عن الإعلانات على شبكة البحث. وقال ممثلو الادعاء في الدعوى إنه بحلول مايو 2021، أدى ذلك إلى قيام غوغل بدفع أكثر من مليار دولار شهرياً لشركة أبل مقابل وضعها الافتراضي.

وحاولت شركة مايكروسوفت، التي تدير محرك البحث المنافس Bing، مراراً وتكراراً إغراء شركة أبل بالتخلي عن علاقتها مع غوغل. وعرضت الشركة مشاركة 90% من عائدات إعلاناتها مع شركة أبل لجعل Bing هو الخيار الافتراضي في متصفح Safari، وفقاً لوثائق المحكمة. ولم يتم الكشف عن هذه الأرقام من قبل.

وشهد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في المحاكمة العام الماضي بأن الشركة كانت على استعداد لتقديم عدد من التنازلات، بما في ذلك إخفاء العلامة التجارية Bing، لإقناع شركة أبل بإجراء التبديل، والذي قال إنه سيكون "تغيير قواعد اللعبة".

وقال ناديلا عن شركة أبل: "أياً كان من يختارونه، فهو من يصنع الملوك".