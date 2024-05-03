أبو ظبي تتطلع إلى جمع مليار دولار من طرح حصة في الاتحاد للطيران للاكتتاب

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أضافت شركة الاتحاد للطيران، وهي شركة طيران مركزية في أبوظبي، بنوكًا إلى طرحها العام الأولي المخطط له والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، إنه تم اختيار بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أميركا، وبي إن بي باريبا، ومورغان ستانلي كمديري دفاتر مشتركين في عملية بيع الأسهم المحتملة، مصيفين أن صندوق أبو ظبي للثروة "ADQ"، الذي يملك شركة الاتحاد للطيران، يستهدف الإدراج في نهاية العام.

ورفض ممثلو بنك مورغان ستانلي، و"ADQ"، وبنك أوف أميركا، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد للطيران التعليق، بينما لم يرد بنك بي إن بي باريبا على الفور على طلب للتعليق، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" واطعلت عليه "العربية.نت".

وكان الصندوق قد اختار بالفعل شركات سيتي غروب وإتش إس بي سي هولدنغز وبنك أبوظبي الأول كمستشارين رئيسيين للاكتتاب العام، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في مارس. تعمل شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل لصندوق أبوظبي للثروة.

سيؤدي الاكتتاب العام الأولي لشركة الاتحاد للطيران إلى أن تكون أول شركة طيران رئيسية يتم تداولها أسهمها في منطقة الخليج، ويأتي وسط انتعاش في السفر الدولي بعد الوباء. أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن زيادة في أرباحها السنوية بمقدار خمسة أضعاف في مارس مع قيامها بتوسيع شبكتها للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر.

وفي دبي المجاورة، تمت مناقشة طرح عام أولي لشركة طيران الإمارات المنافسة في عام 2021 كجزء من خطة دبي لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز أحجام التداول، كما أن شركة طيران ناس السعودية منخفضة التكلفة، المدعومة من الملياردير الأمير الوليد بن طلال، تخطط أيضًا لطرح عام أولي في المملكة في أقرب وقت هذا العام.