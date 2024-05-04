توزيعات أرباح بورصة مصر تتجاوز 19 مليار جنيه في إبريل

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كشف تقرير حديث، أن 22 شركة مدرجة في البورصة المصرية قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 19.1 مليار جنيه ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح إلى 24.4 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت نحو 51.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 36.3 مليار جنيه خلال العام 2022. فيما بلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2021 نحو 17.5 مليار جنيه، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال العام 2020.

في السياق، ووفق التقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية، فقد تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول بسوق داخل المقصورة خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بحجم تداول بلغ 102.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6.4 مليار جنيه.

تلاه في المركز الثاني سهم البنك التجاري الدولي- مصر بحجم تداول بلغ 64.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه. وفي المركز الثالث جاء سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.6 مليار جنيه، أعقبه سهم "السويدي إلكتريك" في المركز الرابع بحجم تداول 61.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.1 مليار جنيه.

وحل سهم شركة "بالم هيلز للتعمير" في المركز الخامس بحجم تداول 498.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري. وفي المركز السادس جاء سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 253 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

وفي المركز السابع جاء سهم شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 22.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات" في المركز الثامن بحجم تداول 47.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 83.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه. وحل سهم شركة "حديد عز" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.06% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 9.73% ليغلق عند مستوى 5573 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.56% ليغلق عند مستوى 29692 نقطة.