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ساويرس والرئيس الأوزبكي
الملياردير المصري ⁧‫نجيب ساويرس‬⁩ والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف
اقتصاد

نجيب ساويرس: هذا من أنجح الرؤساء

ميرزاييف يدعم المستثمرين لتعزيز اقتصاد بلاده

دبي - العربية.نت
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علق الملياردير المصري ⁧‫نجيب ساويرس‬⁩ على صورة له عبر حسابه على منصة "⁧‫إكس"‬⁩: "واحد من أنجح رؤساء ⁧‫أوزبكستان (شوكت ميرزاييف)‬⁩.. يحب شعبه ويدعم المستثمرين لتعزيز اقتصاد بلاده".

وفاز ميرزاييف بالانتخابات الرئاسية في أوزبكستان التي أقيمت في ديسمبر 2016، بعد أن كان رئيسا مؤقتا قبلها. وقد أُعيد انتخابه في 2021، ثم أُعيد انتخابه عام 2023 بعد تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولايتين تاليتين.

وكان ميرزاييف قد وعد بفتح أوزبكستان أمام الاستثمار الخارجي والسياحة، وتطبيق إصلاحات داخلية رئيسية في هذه الدولة الأكبر بآسيا الوسطى سكانا (35 مليون نسمة).

يحتل اقتصاد أوزبكستان المرتبة الثانية لأكبر الاقتصادات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يزيد بقليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 1.8 ألف دولار. وخلال الفترة السابقة للجائحة، ظلت وتيرة النمو عند مستوى 5%.

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