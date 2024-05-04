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"جيه بي مورغان" يتوقع زيادة 16.2 مليار دولار في احتياطيات مصر الأجنبية

خلال السنة المالية 2024/2025

القاهرة - خالد حسني 
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يتوقع جي بي مورغان زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.

ووفقا لتقرير لشركة الخدمات المالية الأميركية متعددة الجنسيات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام.

علاوة على ذلك، توقع البنك أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.

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وتوقع البنك أن ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات.

ومع ذلك، يتوقع "جي بي مورغان" أن ينخفض الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025/2026.

ويتوقع البنك أيضًا أن ينتعش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8% في السنة المالية 2023/2024.

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