بدارو لـ"العربية Business": حزمة المساعدات المالية الأوروبية للبنان "إهانة"

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قال أستاذ الاقتصاد في جامعة USJ في لبنان سابقا روي بدارو، إن حزمة المساعدات المالية التي أقرتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان تعتبر "إهانة".

وقبل أيام أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً "لاستقرار" لبنان، معوّلة على "التعاون الجيد" من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

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وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من هذا العام حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة USJ، في مقابلة مع "العربية Business" أن تكاليف وجود السوريين تتخطى 4 مليارات دولار سنوياً.

وأكد أنه لا يمكن لأي جهة في لبنان تسديد فجوة الخسائر المقدرة بـ 70 مليار دولار.

وأثناء زيارتها لبنان خاطبت فون دير لاين السلطات "نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقاً من لبنان.

ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.

وتقول قبرص إنها تشهد تدفقًا متزايدًا للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصًا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر. وتعتبر أن التصعيد عند الحدود بين حزب الله وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

ومنذ مطلع العام حتى الرابع من أبريل، وصل قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان وتلك التي انطلقت من سوريا.

وأعادت نيقوسيا عدداً من القوارب إلى لبنان في الأسابيع الأخيرة، في عمليات تصر على أنها قانونية، بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت قبل سنوات مع بيروت بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.