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بولندا تحقّق في ارتباط رئيس شركة نفطية بحزب الله

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة رويترز إن النيابة العامة البولندية فتحت تحقيقاً خاصاً بشركة أورلن النفطية للاشتباه في ارتباط رئيس فرعها في سويسرا "سامر أ"
مع حزب الله اللبناني.

والمتهم هو مواطن بولندي – لبناني، وقد أصبح رئيساً لشركة أورلن تريدينغ سويسرا التي أنشئت عام 2022.

وقد خسر فرع الشركة في سويسرا 350 مليون يورو بسبب طلبيات نفط لم يتم تسليمها وبشكل خاص من فنزويلا.

كان رئيس الفرع السويسري قد اتُهم سابقاً بتجارة النفط الإيراني، ورغم ترشحه عن حزب القانون والعدالة القومي للانتخابات الأوروبية المقبلة إلا أن مكان تواجده غير معروف.

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