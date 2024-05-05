بيركشاير تخفض استثماراتها في أبل بحوالي 13%.. وبافيت يكشف السبب!

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خفضت شركة بيركشاير هاثاواي، التابعة لوارن بافيت، حصتها الضخمة في شركة أبل في الربع الأول من العام، مع استمرار "حكيم أوماها" في تقليص حجم رهانه المفضل.

وفي تقرير أرباح الربع الأول الذي صدر يوم السبت، ذكرت شركة بيركشاير هاثاواي أن رهانها على شركة أبل كان بقيمة 135.4 مليار دولار، مما يعني حوالي 790 مليون سهم. وهذا من شأنه أن يمثل انخفاضاً بنحو 13% في الحصة. ولا يزال استثمار بيركشاير في "أبل" الأكبر في محفظتها حتى نهاية الربع.

وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي تقوم فيه المجموعة التي يقع مقرها في أوماها بتقليص حصتها في صانع آيفون. لقد باعت حوالي 10 ملايين سهم من أسهم شركة أبل (1% فقط من حصتها الضخمة) في الربع الرابع، وحوالي 116 مليون سهم في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار بافيت، أثناء إجابته على أسئلة المساهمين في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في أوماها، إلى أن عملية البيع كانت لأسباب ضريبية بعد تحقيق مكاسب كبيرة. وأشار أيضاً إلى أن البيع يمكن أن يكون مرتبطاً برغبته في تجنب فاتورة ضريبية أعلى في المستقبل إذا ارتفعت أسعار الفائدة لتمويل العجز المالي الأميركي المتضخم.

أصبح بافيت من أشد المعجبين بشركة أبل بعد أن أقنعه أحد مديري الاستثمار التابعين له، تيد ويشلر أو تود كومبس، بشراء الأسهم منذ سنوات. حتى إن بافيت وصف عملاق التكنولوجيا بأنه ثاني أهم أعماله بعد مجموعة شركات التأمين في بيركشاير.

وتكهن الكثيرون بأن أيقونة الاستثمار البالغ من العمر 94 عاماً خفض حصته المفضلة بسبب مخاوف التقييم. اكتسبت أسهم شركة أبل نسبة هائلة بلغت 48% في عام 2023 حيث قادت أسهم التكنولوجيا الضخمة ارتفاع السوق. في ذروتها، تضخمت شركة أبل في محفظة أسهم بيركشاير، حيث استحوذت على 50% منها. يتم تداول الأسهم بأكثر من 27 ضعف الأرباح الآجلة.

لكن بافيت واصل في الاجتماع الإشادة بشركة أبل، قائلا إنه "من المرجح للغاية" أن تظل شركة أبل أكبر ملكية لشركة بيركشاير في نهاية عام 2024.

حصلت أسهم صانع آيفون على دفعة كبيرة في الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها سمح بإعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركة. ومع ذلك، سجلت شركة أبل انخفاضاً في المبيعات الإجمالية وفي مبيعات آيفون. وانخفضت الأسهم بأكثر من 4% حتى الآن هذا العام وسط مخاوف بشأن كيفية إنعاش النمو.

وحتى مع عملية البيع، لا تزال بيركشاير أكبر مساهم في شركة أبل خارج مصدري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.