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قال المدير التجاري لشركة سيكست السعودية، هاشم الفطايرجي، "إن الصين تستحوذ على 45% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ومن ثم فهي سوق خصبة للمنافسة، حيث يوجد نحو 130 شركة تتنافس داخل سوق السيارات وأكبر المبيعات من شركة " BYD" ثم "تسلا".

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن شركات مثل "NIO" الصينية وغيرها مازالت حصصها السوقية لا تزيد على 1أو2% من السوق وهذه الشركات تطرح منتجات جديدة ويوجد بينها حرب أسعار.

وذكر أن شركة "NIO " بشكل خاص لديها ميزة تتركز في كونها تحاول إنتاجها للعالم وهي بطاريات السيارات القابلة للاستبدال مشيرا إلى أن تلك الخطوة تكون مفيدة في البنايات السكنية العالية ولا تتوافر بها أماكن لشحن السيارات الكهربائية فيتم نزع البطاريات -وهي خفيفة الوزن- من السيارة واستبدالها بأخرى مشحونة من محطات تبيع الوحدات المشحونة.

وأوضح أن سيارات "NIO" ذات البطاريات القابلة للاستبدال تسير بين 200 و300 كيلومتر.

وعلى صعيد شركة تسلا قال الفطايرجي "إن الشركة تحاول الحفاظ على ربحيتها التى عودت المساهمين عليها وأول إجراء في هذا الاتجاه كان تخفيف المصاريف عبر تخفيض العمالة بنسبة 10%".

واستبعد الفطايرجي أن تتمكن تسلا من إطلاق سيارات تاكسي ذاتية القيادة بأخر العام لأن كل منتج يستغرق بين 3 و5 سنوات ليتم إنتاجه، بينما الشركة أعلنت عن توافر المنتج خلال عام ويوجد صعوبة في تسويق هذا الأمر ولكن إذا ما نفذت هذه الوعود سيكون التأثير كبيرا.