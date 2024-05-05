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Image (Sunday, Apr 14, 2024, 06_50 PM)
شركة طيران أميركية جديدة للكلاب وأصحابها فقط.. التذكرة بـ6 آلاف دولار!
طيران

شركة طيران أميركية جديدة للكلاب وأصحابها فقط.. التذكرة بـ6 آلاف دولار!

تستهدف الشركة 2.3 مليون مشترك نشط شهريًا

دبي - العربية.نت
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تراهن شركة طيران أميركية جديدة على رحلات للكلاب وأصحابها فقط، حيث يبدأ سعر التذكرة من 6 آلاف دولار للكلب وصاحبه.

وتهدف شركة Bark Air لنقل الكلاب وأصحابها من نيويورك إلى لندن ولوس أنغلوس.

وقد جاءت الفكرة مدفوعة بمعالجة مخاوف الأثرياء الذين يحبون اصطحاب كلابهم وتجنب مخاطر الشحن.

وسيتمكن أصحاب الكلاب وجميع أفراد الأسرة بالتواجد في المقصورة الرئيسية، فيما سيحصل الكلاب على وجبات خاصة مع منطقة لعب تشبه حديقة الكلاب.

وتستهدف الشركة 2.3 مليون مشترك نشط شهريًا.

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