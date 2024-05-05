مبيعات قياسية لصانع "آيفون".. إيرادات أبريل ترتفع 19%

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سجلت شركة "فوكسكون" نمواً قوياً في مبيعات أبريل، مما قد يؤدي إلى رفع التوقعات لمبيعات آيفون بينما تزدهر الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، التي تجمع غالبية الهواتف الذكية التابعة لشركة أبل، عن زيادة بنسبة 19% في المبيعات الشهرية لتصل إلى 510.9 مليار دولار تايواني جديد (15.8 مليار دولار أميركي)، مقارنة بإيرادات قدرها 429.2 مليار دولار تايواني جديد في أبريل 2023. وقالت في بيان يوم الأحد إن إيرادات شهر أبريل ارتفعت إلى مستوى قياسي على أساس شهري.

تقوم شركة Hon Hai، المعروفة أيضاً باسم Foxconn، بتصنيع معظم أجهزة آيفون في العالم ولكنها تبحث عن تنويع أعمالها بشكل أكبر، حيث تركز على بناء رفوف خوادم مراكز البيانات وغيرها من المعدات لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وقد ساعد ذلك أسهمها على الوصول إلى مستوى قياسي هذا العام.

ومع ذلك، مع أن أعمال أبل تشكل أكثر من نصف الإيرادات، يراقب المستثمرون الشركة التايوانية بحثاً عن أدلة حول مبيعات آيفون. لقد سجلت انخفاضاً بنسبة 10% تقريباً في إيرادات الربع الأول جزئياً بسبب ضعف أداء جهاز أبل الرئيسي.

وقالت فوكسكون في البيان إن الربع الثاني يظل موسماً تقليدياً خارج موسم الذروة، وتدخل المنتجات الرئيسية فترة انتقالية بين المنتجات القديمة والجديدة. وتتوافق رؤية الربع الثاني تقريباً مع توقعات السوق الحالية، حيث من المتوقع أن تظهر توقعات العمليات لهذه الفترة نمواً على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، وفقاً للبيان.

وفي هذا السياق، فقد فاجأت شركة أبل يوم الخميس المستثمرين بارتفاع جيد في إيراداتها الفصلية من الصين، متحدية عدداً كبيراً من نقاط البيانات السلبية حول مبيعات آيفون. وقد يكون هذا التناقض بسبب الاختلافات في طريقة تحليل المحللين المستقلين للأعمال، أو ارتفاع متوسط أسعار المبيعات عما كان متوقعاً.

يأتي ذلك، بينما يدقق المستثمرون في أداء الشركة في الصين بسبب دورها كسوق ضخم وقاعدة عالمية لإنتاج آيفون.

وبحسب محلل "بلومبرغ إنتيليجنس"، ستيفن تسينغ، فقد تواجه Hon Hai عقبات في تعزيز إيراداتها المتعلقة بـ آيفون في عام 2024 نظراً للطلب المتشائم في الربع الأول ودوامة المجهول التي تخيم على الصورة الأوسع. "على الرغم من كونها أكبر منتج لجهاز آيفون، قد تكون هوامش الربح في خطر متزايد بسبب تقلص وفورات الحجم داخل أعمال آيفون، والانتقال الثابت للقدرة إلى الهند".

وفي الفترة الحالية، تتوقع شركة أبل أن ترتفع المبيعات بنسبة مئوية في النصف الأدنى من الآحاد (أي أقل من 5%). وتوقعت الشركة أن تنمو أعمالها في مجال iPad والخدمات بأرقام مضاعفة، على الرغم من أنها رفضت إعطاء توقعات لجهاز آيفون.