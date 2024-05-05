وزيرة الخزانة الأميركية تنصح بالحذر بشأن التدخل في العملة بعد ارتفاع الين

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اعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالتحركات الحادة في قيمة الين الأسبوع الماضي، حتى مع رفضها القول ما إذا كانت اليابان قد تدخلت لدعم العملة.

وقالت يلين للصحافيين يوم السبت بعد كلمة ألقتها في ميسا بولاية أريزونا: "لن أعلق على ما إذا كانوا قد تدخلوا أم لا". "أعتقد أن هذه شائعة".

ومع ذلك، قالت إن الين "تحرك قليلاً في فترة زمنية قصيرة نسبياً"، مضيفة "نتوقع أن تكون هذه التدخلات نادرة وأن تتم المشاورات".

وبحسب "بلومبرغ"، يبدو أن السلطات اليابانية دخلت السوق لدعم الين في مناسبتين خلال الأسبوع الماضي. جاء أحدهما بعد تراجع الين إلى ما يزيد عن 160 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 34 عاماً، وتلاه آخر بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن رفع سعر الفائدة من غير المرجح أن يكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأميركي في سعر الفائدة.

ويؤدي رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الين مقابل الدولار، لذا فإن تعليقات باول جعلت من السهل على مشتريات الين تحريك العملة في الاتجاه الآخر.

ويشير تحليل "بلومبرغ" لبيانات الحساب الجاري لبنك اليابان إلى أن اليابان ربما أنفقت ما يقرب من 60 مليار دولار على هذه الإجراءات. ومع قرب نهاية الأسبوع، رفض وزير المالية شونيتشي سوزوكي تأكيد تدخل اليابان.

تباينت تصريحات يلين بشأن التدخل الياباني خلال العامين الماضيين. وهي تشير بانتظام إلى اتفاق طويل الأمد بين مجموعة الدول السبع للسماح للسوق بتحديد أسعار الصرف. وقالت أيضاً إن التدخل لا يمكن تبريره إلا إذا كان يهدف إلى التخفيف من التقلبات، ولكن ليس التأثير على أسعار الصرف. وكررت تلك النقاط يوم السبت.

ولكن عندما تدخلت اليابان في السابق لتعزيز قيمة الين، فإنها تجنبت انتقاد هذه التحركات.