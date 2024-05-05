"ENBD Capital" لـ"العربية Business": قفزة بإصدارات أسواق الدين بداية العام الجاري

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قال الرئيس التنفيذي لـ "ENBD Capital"، هيتاش أساربوتا، إن أسواق الدين في بداية العام الجاري كانت أكثر ازدحاما على الإطلاق. وتمكنا من إغلاق عدد لا بأس به من الإصدارات، سواء من المنطقة أو خارجها.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أرجع أساربوتا، تزايد الإصدارات إلى وجود سيولة قوية لدى المستثمرين تجعل المصدرين واثقين جدا من قدرتهم على طرح إصداراتهم بنجاح.

وأشار إلى رؤية مزيج جيد بين الإصدارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والإصدارات التقليدية وأيضًا مزيجا جيدا جدا بين الإصدارات الحكومية وإصدارات المؤسسات المالية.

وبشأن وجود صفقات تعمل عليها الشركة، قال الرئيس التنفيذي لـ "ENBD Capital"، إن هناك عدداً غير قليل من دون الخوض في التفاصيل.. بعضها سيتم إطلاقه قريبا من قطاع العقارات.و هناك بعض سيتم إصداره من مؤسسات مالية، وهي إصدارات قوية جدا.

عن الإصدارات الحكومية مقابل إصدارات الشركات، قال هيتاش أساربوتا: "شهدنا عددا لا بأس به من إصدارات الشركات، ومن الواضح أن إصدارات الحكومة أكبر بكثير من حيث الحجم، لذا عندما تصدر، فإنها تصدر بأحجام كبيرة جدا وتغير المعادلة".

ورداً على تساؤل بشأن كيفية المقارنة بين آفاق الأسهم مقابل السندات، قال إن أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول. وهذا يغير ديناميكية الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى أسواق الديون والأسهم. ومعظم المستثمرين الذين نتحدث إليهم يتمتعون بسيولة كبيرة. وبالتالي فقد شهدنا توزيعا مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية في كلا السوقين.

وأضاف أن أسواق رأس المال في المنطقة على الأقل الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة تشهد عوائد أرباح قوية للغاية. حيث يمكنك شراء أسهم ذات عوائد عالية جدًا والتي لها أيضًا بعض النمو المرتبط بها. على الجانب الآخر، هناك أيضًا إصدارات مثل "سبينس" التي ربما لا تكون ذات عوائد عالية جدًا ولكن لديها الكثير من إمكانات النمو. ولهذا السبب تم استيعابها جيدا في السوق.