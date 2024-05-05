اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خاص

"RICS" للعربية: قطاع البناء والتشييد بالسعودية في صعود مستمر

بدعم من مشاريع البنية التحيتة والأشغال العامة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد العضو بمجلس إدارة "المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS" في السعودية، أحمد موسى، أن قطاع البناء والتشييد بالسعودية في صعود مستمر ومتسارع للنمو، من دون إشارة أو دلائل على تباطؤ من أي نوع.

وأشأر موسى في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذا الصعود مدفوع بمشاريع البنية التحيتة، ومشروعات الأشغال العامة، وبالأخص مشروعات النقل، والمشروعات الخاصة بالاتصالات، وهذا هو الذي دفع مؤشر البناء والتشييد للنمو على هذا النحو.

عرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي ينطلق الثلاثاء

"الدواء" لـ"العربية Business": حصتنا السوقية في السعودية بين 21 – 23% أخبار حصرية "الدواء" لـ"العربية Business": حصتنا السوقية في السعودية بين 21 – 23%

وأضاف أن "RICS" أجرى مسحاً شارك فيه المحترفون، والشركات في القطاع، وأظهر المسح نمو نشاط البناء والتشييد في السعودية بصورة قوية.

كان التقرير الأخير للمعهد قد كشف أن نشاط البناء في المملكة سيبقى من الأقوى عالمياً، لافتا إلى أهمية دور المشاريع العملاقة المتنوعة في السعودية في دعم وتعزيز الأعمال الإنشائية.

وأضاف أن قطاع البناء في السعودية يواصل توسعه مع عدم وجود أي إشارة متوقعة لتباطؤ القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط