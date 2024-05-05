"RICS" للعربية: قطاع البناء والتشييد بالسعودية في صعود مستمر

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكد العضو بمجلس إدارة "المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS" في السعودية، أحمد موسى، أن قطاع البناء والتشييد بالسعودية في صعود مستمر ومتسارع للنمو، من دون إشارة أو دلائل على تباطؤ من أي نوع.
وأشأر موسى في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذا الصعود مدفوع بمشاريع البنية التحيتة، ومشروعات الأشغال العامة، وبالأخص مشروعات النقل، والمشروعات الخاصة بالاتصالات، وهذا هو الذي دفع مؤشر البناء والتشييد للنمو على هذا النحو.
عرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي ينطلق الثلاثاء
وأضاف أن "RICS" أجرى مسحاً شارك فيه المحترفون، والشركات في القطاع، وأظهر المسح نمو نشاط البناء والتشييد في السعودية بصورة قوية.
كان التقرير الأخير للمعهد قد كشف أن نشاط البناء في المملكة سيبقى من الأقوى عالمياً، لافتا إلى أهمية دور المشاريع العملاقة المتنوعة في السعودية في دعم وتعزيز الأعمال الإنشائية.
وأضاف أن قطاع البناء في السعودية يواصل توسعه مع عدم وجود أي إشارة متوقعة لتباطؤ القطاع.
-
وزارة الطاقة العمانية تتوقع افتتاح محطة للهيدروجين الأخضر قبل نهاية العامالمحطة ستولد 130 كيلوغراما من الهيدروجين الأخضر يومياً طاقة
-
"إكسون" -"بيونير" صفقة بـ 60 مليار دولارانفوجرافيك
-
"الاستثمارات الوطنية": "المركزي" الكويتي قد لا يخفض الفائدة أسوة بـ"الفيدرالي"قال إن السوق تترقب أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية والداخلية نبض السوق