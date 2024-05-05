3 دروس من تشارلي مونغر ستجعلك مستثمراً أفضل

3 دقائق للقراءة

بدأ الاجتماع السنوي لمساهمي بيركشاير هاثاواي هذا العام بفيديو تكريمي لنائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير والذراع الأيمن لوارن بافيت، تشارلي مونغر، الذي وافته المنية العام الماضي عن عمر يناهز 99 عاماً.

عندما سألت شبكة "CNBC" عددا من الحضور عن أهم درس تعلموه من مونغر، أجاب لويس لوزانو من كانكون بالمكسيك بكلمة واحدة: الصبر.

وأوضح دين ميلر من ولاية مينيسوتا مفهوم الصبر في الاستثمار قائلاً: "لا تتعجل اتخاذ القرار سواء بالاستثمار أو التخارج أو تحقيق العائد". "إذا انتظرت لفترة أطول ستحقق مكاسب أفضل على المدى الطويل".

كان مونغر معروفاً بالانتظار، ليس فقط عندما يتعلق الأمر ببناء الثروة، ولكن أيضاً بإيجاد فرص استثمارية جذابة.

قال مونغر في اجتماع بيركشاير لعام 2022: "أحياناً ننتظر عدم التفكير". "نحن لا نحاول القيام بالأشياء الصعبة". "ولدينا الصبر للانتظار".

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في ما اعتبره شركات عظيمة، فقد كان يشارك مونغر وجهة نظر بافيت بأن أفضل خطوة لك كمستثمر هي الصمود على المدى الطويل.

كتب بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 1988: "عندما نمتلك أجزاء من الشركات المتميزة ذات الإدارة المتميزة، فإن فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد".

شراء شركات عظيمة بدلاً من شراء قيم عظيمة

عند الاستشهاد بأهم دروس مونغر، ذكر العديد من المساهمين الموجودين في القاعة الخلاف الرئيسي المبكر بين مونغر وبافيت.

قال جيرون جيليسبي من ولاية ماريلاند: "لقد تعلمت أنه من الأفضل شراء أعمال تجارية جيدة بأسعار عادلة بدلاً من شراء أعمال سيئة للغاية بأسعار رخيصة". "أعتقد أن هذا هو نفس الشيء الذي قال وارن بافيت إنه أحد أهم الدروس التي تعلمها منه".

بالنسبة لبافيت، أحد تلاميذ مستثمر القيمة بنجامين غراهام، والذي كان يعتبر أن الاستثمار الذكي يعني شراء الشركات التي كانت تتداول بسعر مخفض مقارنة بقيمتها الجوهرية. ولكن أقنع مونغر بافيت بتغيير أسلوبه.

ويتذكر بافيت ما قاله له مونغر في عام 1965: "وارن، انسَ أمر شراء شركة أخرى مثل بيركشاير". "ولكن الآن بعد أن سيطرت على بيركشاير، أضف إليها الشركات الرائعة التي تم شراؤها بأسعار عادلة وتوقف عن شراء الشركات العادلة بأسعار رائعة". "وبعبارة أخرى، تخلى عن كل ما تعلمته من بطلك، بن غراهام.. إنه ينجح، ولكن فقط عندما يتم ممارسته على نطاق صغير".

تجنب الخاسرين

اشتهر مونغر بإسناد نجاح بيركشاير الاستثماري - وكذلك نجاحه الشخصي - إلى تجنب الأخطاء الجسيمة.

وعندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، رأى أنها خاسرة، وهناك نصيحة واحدة على وجه الخصوص تتردد في أذهان العديد من المساهمين في بيركشاير مثل ماري أنكنبراند من أوماها: "لا تستثمر أبداً في البيتكوين"

في الواقع، كان نفور مونغر من العملات المشفرة مصدر إلهام لبعض تعليقاته الأكثر حيوية على مر السنين.

وقال في اجتماع المساهمين لعام 2018: "أعتقد أنه من المثير للاشمئزاز أن يدخل المستثمرون المحترفون في تداول العملات المشفرة". "يبدو الأمر كما لو أن شخصاً آخر يتاجر في القاذورات، فتقرر أنت الاستثمار معه".

بالنسبة لمونغر، فإن أي استثمار ليس له قيمة جوهرية محددة لا يستحق الشراء.

وقال مونغر في اجتماع 2022: "إنه أمر غبي لأنه من المحتمل جداً أن يصل إلى الصفر".