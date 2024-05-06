أرباح البنوك السعودية المدرجة ترتفع 7.4% إلى 18.6 مليار ريال في الربع الأول

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اكتملت نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية أمس، والتي أظهرت بالمجمل ارتفاعاً للأرباح أقوى من التوقعات، بفضل النمو القوي للإقراض.

ونمت الأرباح المجمعة للبنوك العشرة المدرجة بنسبة 7.4% في الربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 18.6 مليار ريال.

وتصدر البنك الأهلي السعودي بأعلى أرباح حيث تجاوزت 5 مليارات ريال، يليه "الراجحي" ثم "الرياض" و"الأول".

لكن من حيث نسب النمو، سجل البنك الأهلي السعودي أقل نسبة نمو لصافي الأرباح، فيما كانت نسب النمو الأقوى من نصيب مصرف الإنماء وبنك الجزيرة.

وكان "الجزيرة" هو الأقل أرباحاً كرقم مطلق، بنحو 300 مليون ريال.

فيما يتعلق بنمو القروض، حققت 7 بنوك "double digit" والنمو الأقوى لدى البنك الأول بنسبة 20% تقريباً، فيما النمو الأضعف لدى مصرف الراجحي بنسبة 5.5%، والبنكان الآخران دون الـ10% هما "العربي" و"البلاد".

بالنسبة لنمو الودائع، أربعة بنوك فقط حققت "double digit"، وكانت النسبة الأعلى للعربي الوطني بـ 12.4%، ثم "الجزيرة" و"السعودي للاستثمار" و"السعودي الأول" بما بين 11% و12%.

أما أضعف معدلات نمو الودائع فهي لدى "الفرنسي" بـ 4.4% و"الرياض" 5.3%.

وتفوقت 7 بنوك في نمو القروض على نمو الودائع، هي (الأهلي والرياض والأول والفرنسي والبلاد والاستثمار والجزيرة).

بينما تفوق نمو الودائع على القروض في كل من الراجحي والإنماء والعربي.

وأظهر تقرير لـ"S&P Global" أن نمو القروض في السنوات الخمس الأخيرة أتى بشكل أساسي من قطاع الرهن العقاري، بينما لا يزال معدل المديونية لدى الشركات المدرجة منخفضاً.

وبشكل أكثر تحديداً، قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية يتراوح معدل الدين إلى حقوق الملكية فيها بين 0.5 مرة و0.7 مرة، وهذه معدلات منخفضة نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى، وبالتالي هناك مجال لاستمرار نمو الإقراض.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول، هناك تراجع ملحوظ للمخصصات بنسبة 18% تقريباً، إلى 2.48 مليار ريال.

لكن الملاحظة اللافتة هي الارتفاع الكبير للمخصصات لدى أكبر بنكين، الأهلي والراجحي، مقابل تراجعها لدى معظم البنوك الأخرى، وخصوصاً لدى الأول والبلاد.