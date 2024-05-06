أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا.. "بيزوس" و"زوكربيرغ" في المنافسة

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بعد سنوات قليلة من طلاقه من زوجته، سافر جيف بيزوس على متن يخت ضخم، أطلق عليه اسم "كورو" والذي أبحر لأول مرة العام الماضي، ويبلغ طوله 127 متراً. الاسم والذي يعني رمزياً بلغة قبائل الماوري "بداية جديدة" - ربما يشير إلى خطيبته لورين سانشيز.

في وقت سابق من هذا العام، قبل عيد ميلاده الأربعين، أصبح مارك زوكربيرغ هو المالك المزعوم لليخت الذي تم بناؤه في الأصل لصالح أحد المليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات الغربية.

لقد أصبحت اليخوت الفاخرة على نحو متزايد رمزاً لمكانة الأثرياء، حيث توفر مواقع ترفيهية وشبكات منعزلة للغاية. إنها – حتى أكثر من العقارات – أغلى الأصول التي يمكنك امتلاكها.

وقالت جيوفانا فيتيلي، نائبة رئيس مجموعة أزيموت بينيتي، أكبر منتج لليخوت الفاخرة في العالم، لموقع "Business Insider": "إنه نوع من الاحتفال بنجاحك في الحياة، وبالثروة".

في حين أن العديد من مليارديرات التكنولوجيا اشتروا اليخوت، فإن أغنى الأثرياء، مثل بيزوس وزوكربيرغ والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون، زادوا حجم قواربهم القديمة لتصبح عبارة عن قصور افتراضية في البحر، مزودة بوسائل الراحة مثل الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية والمسابح والنوادي الليلية ودور السينما.

أحد الأشياء الرئيسية التي يمكن شراءها بمئات الملايين من الدولارات هو الخصوصية. من المحتمل أن تكون هناك يخوت لم يتم تسجيلها أو تسجيلها علناً - على سبيل المثال، يشاع أن إيفان شبيغل يمتلك يختاً ضخماً يبلغ طوله 94 متراً. في صناعة تحكمها السلطة التقديرية، فإن فك رموز من يملك ما هو عادة تمرين على تجميع العديد من القرائن معاً.

فيما يلي أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا، مرتبة حسب الطول.

جيف بيزوس: كورو وأبيونا

أحدث يخت والمعروف باسم "كورو" أو Koru الضخم الذي يمتلكه مؤسس أمازون بيزوس، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، يصل طوله إلى 127 متراً، أبحر اليخت العام الماضي عندما عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في أول صيف له في البحر، مع سحب سفينة الدعم أبيونا التي يبلغ طولها 75 متراً.

وكان اليخت الشراعي، الذي يصعب تفويته بفضل حجمه الهائل وتصميمه الفريد، يستضيف أصدقاء بيزوس وخطيبته لورين سانشيز المشهورين. أقام الزوجان حفل خطوبة على متن السفينة، والذي يقال إنه اجتذب ضيوفاً من بينهم بيل غيتس، وآري إيمانويل، وليوناردو دي كابريو. وبعد أسبوع واحد فقط، شوهدوا في شوارع دوبروفنيك، كرواتيا، مع أورلاندو بلوم، وكاتي بيري، وأشر.

مارك زوكربيرغ: منصة الإطلاق

في وقت سابق من هذا العام، كان عالم اليخوت مليئاً بالشائعات التي تفيد بأن زوكربيرغ اشترى Launchpad، وهو يخت فاخر يبلغ طوله 118 متراً مصمماً في الأصل لرجل أعمال روسي خاضع للعقوبات.

قامت السفينة برحلتها الأولى في مارس، متجهة من جبل طارق إلى سانت مارتن ورسو في فورت لودرديل، فلوريدا.

لا يُعرف سوى القليل عن تصميمها الداخلي، لكن الصور تظهر حوض سباحة كبيراً ومهبطاً للطائرات العمودية. وظل سعرها أيضاً طي الكتمان، لكن يقال إنه يبلغ تسعة أرقام.

إريك شميدت: ويسبر

أثار إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، ضجة كبيرة العام الماضي عندما وافق على شراء يخت ألفا نيرو، وهو يخت أحد الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات، مقابل 67 مليون دولار في مزاد أجرته أنتيغوا وبربودا. لكنه تراجع عن الصفقة بعد مشاكل قانونية بشأن مالكها الحقيقي. لقد اشترى Kismet بهدوء بدلاً من ذلك. كان القارب الذي يبلغ طوله 95 متراً والذي تم بناؤه في Lürssen مملوكاً سابقاً لمالك جاكسونفيل جاكوار الملياردير شهيد خان. أعاد شميدت تسميتها بـ Whisper.

تتميز السفينة، التي يمكن أن تستوعب 12 ضيفاً وطاقماً مكوناً من 28 فرداً، بسطح رئيسي مع جاكوزي خاص ومنتجع صحي متكامل الخدمات ومسبح كبير ومسرح سينما ومدفأة خارجية.

في حين أن سعر بيعها النهائي لم يكن علنياً، فقد تم إدراجها مقابل 149 مليون يورو (حوالي 161 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، وفي مزاد خيري في يناير، بيعت تكلفة أسبوع واحد على متن السفينة بمبلغ 2.4 مليون دولار، وفقاً لشركة تتبع بيانات الصناعة "Yacht Charter".

باري ديلر: إيوس

يشارك باري ديلر، رئيس شركة الوسائط الرقمية IAC، في ملكية اليخت الضخم Eos مع زوجته، مصممة الأزياء ديانا فون فورشتنبرغ، التي تم تخليدها من خلال منحوتة صورية من "Anh Duong".

يبلغ طول اليخت الشراعي المسمى بـ "إيوس" 93 متراً. استغرق بناؤها 3 سنوات قبل أن يتم تسليمها إلى ديلر في عام 2009، ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن الكثير عن تصميمها الداخلي وميزاتها.

استضاف الزوجان القويان العديد من المشاهير على متن سفينة إيوس، التي تقضي فصل الصيف في عبور البحر الأبيض المتوسط وعشية رأس السنة الجديدة في سانت بارتس. على مر السنين، كان من بين الضيوف أوبرا وينفري، وإيما طومسون، وأندرسون كوبر، وبيزوس، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها كانت مصدر إلهام لكورو.

جيم كلارك: أثينا

اشترى مؤسس Netscape جيم كلارك يخت Athena الشراعي الذي يبلغ طوله 90 متراً في عام 2004.

يتسع Athena لـ 10 ضيوف و21 من أفراد الطاقم، والتغيير الوحيد الذي يقول كلارك إنه سيجريه في تصميمها هو إضافة مساحة أكبر لأطفاله.